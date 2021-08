Asi málokdo by na začátku sezony čekal, že před okresním derby bude mít domácí Břeclav v tabulce o čest bodů víc než Lanžhot, který byl řazen k favoritům celé soutěže. Zatímco vedení MSK může být se dvěma výhrami ze tří duelů spokojené, v táboře soupeře vládne nespokojenost.

Břeclavané měli výborný start, když v prvním odehraném kole vyhráli ve Staré Říši 3:1 a stejným poměrem pak doma zdolali Žďár nad Sázavou. Až ve třetím utkání našli přemožitele, když v Havlíčkově Brodě padli – jak jinak – 1:3. „Mohli jsme mít i devět bodů, na druhou stranu ale také třeba jenom jeden. Chceme hrát útočně, což se nám celkem daří. Sedm vstřelených branek je slušný počin. Se ziskem šesti bodů jsme spokojeni, možná je to i nad plán. Po herní stránce tam ale určitě rezervy jsou. Utkání se Žďárem se nám povedlo jen výsledkově, musím uznat, že soupeř byl lepší. Na druhou stranu v Havlíčkově Brodu jsme prohráli, přestože jsme si vytvořili poměrně hodně gólových šancí a výkon nebyl špatný. Doplatili jsme tam ale na individuální chyby,“ zhodnotil dosavadní průběh sezony trenér Vladimír Malár.

Ten se bude muset v derby obejít bez kapitána Jana Hlocha, který před týdnem viděl červenou kartu a následně obdržel dvouzápasovou stopku. „Jinak bychom snad měli být kompletní. V týdnu netrénovali Konečný a Mikáč, ale i ti by měli být k dispozici,“ upřesnil situaci v týmu Malár, který si přeje, aby na derby přišlo co nejvíc diváků. „Doufáme, že lidi přijdou. Tipuji tak osm set diváků, pokud bude pěkné počasí,“ dodal břeclavský kouč.

Hostující tým už se dostává pod mírný tlak, nula na bodovém kontě po třech odehraných kolech je nepříjemná. „Situace už opravdu začíná být vážná, protože se chceme pohybovat v tabulce úplně jinde. Dost jsme obměnili kádr, měnili jsme i rozestavení, už by to možná chtělo trochu ustálit. V posledním duelu se Startem jsme odehráli velmi dobrý první poločas, ale po přestávce jsme se nepochopitelně zatáhli,“ poznamenal trenér Jaroslav Hílek, který na lavičce v létě vystřídal svého švagra Jozefa Dojčana, který zamířil do brněnské Zbrojovky.

V minulých letech byl Lanžhot před derby jasným favoritem, při pohledu na současnou tabulku Divize D to není tak jednoznačné. Je ale jasné, že hosté se už potřebují bodově chytit. „Břeclav začal sezonu lépe než my, máme o nich samozřejmě informace. My se teď ale musíme soustředit na sebe. V minulých sezonách se nám v Břeckavi moc nedařilo, snad to zlomíme,“ připomněl Hílek poslední dvě remízy, při nichž byl ještě jako lanžhotský kapitán.

Sobotní divizní derby mezi MSK Břeclav a Sokolem Lanžhot má výkop o půl jedenácté dopoledne, jako hlavní rozhodčí by ho měl řídit Marek Bělák.