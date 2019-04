Tento 188 centimetrů vysoký mladík začal s kopanou v sedmi letech ve Slovanu Břeclav a současně se věnoval i veslování, které je rodinným sportem. S veslem v ruce to dotáhl až k titulu mistra republiky 2008 ve čtyřce s kormidelníkem, ale hlavním sportem je pro něj přesto stále kopaná.

Prvními trenéry byli pánové Kolaja a Víša. Od začátku své sportovní kariéry hrál v obraně, kde využívá své výšky k úspěšné hře hlavou, a to nejen při obranných činnostech, ale také při standardních situacích před brankou soupeřů. Věří si také na čtení hry útočníků a na zakládání útoků vlastního družstva. Co by chtěl zlepšit, je rychlost a důraz, který by měl postupně přijít s přibývajícím vě­kem.

Roman je ročník 1994, v dresu devatenáctky tak musí čelit hráčům až o dva roky starším. Student prvního ročníku gymnázia o svém dalším vzdělávání ještě vážně nepřemýšlí, na rozhodnutí má další tři roky času. Ví jen, že by rád zůstal u sportu, nejlépe u toho svého, u fotbalu.

Jeho otec sice je předsedou a trenérem Slováckého veslařského klubu v Břeclavi, a proto má Roman tak blízko i k veslování. Preferuje ale jednoznačně kulatý míč, po veslu sáhne jen tehdy, když zrovna nemá fotbalový trénink. Znamená to také, že na další koníčky již Romanovi nezbývá časový prostor. Sport je u Pafkovičů číslem jedna. Vesluje i jeho starší sestra Petra, maminka hrávala basketbal, děda trénoval basketbalisty a nyní je trenérem tenisu.

Loni jako šestnáctiletý hrál Pafkovič většinou za celek MSK Břeclav U17, občas vypomohl ještě i v šestnáctce. Nyní bude připravený zaskočit za některého z kvalitních stoperů devatenáctky a v blízkém budoucnu je v týmu jistě nahradí.