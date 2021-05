Hoffmann si našel rychle nové angažmá, od jara pomáhá Velkým Pavlovicím. Jelikož nižší soutěže byly kvůli pandemii koronaviru zrušené, k prvním zápasům na lavičce se dostal až nyní. O víkendu jeho nový tým na domácím hřišti porazil 4:2 tým mladíků Sparty Brno U19. „Jsem mile překvapený z toho, jak jsou kluci kondičně dobře připravení. Nějaký čas už trénujeme, takže i herně to bylo celkem slibné. Kluci si pomalu zvykají na nový styl, kterým se chceme prezentovat. Dřív byli zvyklí hrávat víc z bloku, teď bychom rádi vysoko napadali soupeře a byli víc na míči. Také pomalu zapracováváme nové hráče, kteří by měli mužstvo posílit,“ prozrazuje Hoffmann.

Velké Pavlovice se v příštích týdnech zúčastní miniturnaje klubů z Břeclavska, kterého se zúčastní také Lednice, Valtice, Velké Bílovice a MSK Břeclav. A právě úvodní duel bude hodně pikantní, protože Slavoj přivítá už tuto středu od 18 hodin divizní Břeclav. Na její lavičce ještě do konce podzimu seděl právě Milan Hoffmann, jehož pak vedení klubu poněkud nečekaně nahradilo Vladimírem Malárem. A z Břeclavi do Velkých Pavlovic následně přešel i vedoucí mužstva Zbyněk Kopřiva. „Nemyslím si, že by ten zápas měl být nějak vyhrocený. Je pravda, že jsem odchod nesl docela těžce a byl jsem hodně zklamaný. S kluky z mužstva jsme si ale nic neudělali a rozešli se v dobrém, takže věřím, že zápas proběhne v pohodě,“ říká Hoffmann.

Výjimečný náboj od duelu neočekává ani předseda břeclavského klubu Alexandr Hrabal. „Žádný takový rozchod nikdy neproběhne jen tak bez nějakých emocí. Časem se ale většinou ty hrany obrousí,“ myslí si Hrabal, jenž ještě donedávna působil jako asistent trenéra Malára. „Na tuto pozici už ale přešel Kamil Mlátilík, já jsem teď spíš vedoucí mužstva,“ upřesňuje šéf MSK, který byl zároveň na nedávné valné hromadě zvolen do Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Břeclav.