Fotbalové naděje se opět představily na jižní Moravě. Lednice, Moravský Žižkov, Velké Pavlovice a Rakvice hostily Memoriál Františka Harašty, něhož se zúčastnily mladší dorostenecké výběry předních českých klubů. Ze zisku trofeje se po penaltovém rozstřelu ve finálovém duelu radovali mladíci ze Slavie Praha, kteří předčili Sigmu Olomouc.

Na Břeclavsku se opět hrál Memoriál Františka Harašty. | Foto: Jaroslav Kicl

Od úterý do čtvrtka se fotbalovým příznivcům na Břeclavsku ukázali nadějní fotbalisté ze Zbrojovky Brno, Sparty Praha, Slavie Praha, Viktorie Plzeň, Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, výběr Bratislavského fotbalového svazu a Česká reprezentace U16.

Sportovní klání si nenechaly ujít ani fotbalové osobnosti. Mezi diváky byli například trenér Rosic Petr Čuhel, líšeňský lodivod Milan Valachovič, hlavní trenér české reprezentaci do jedenadvaceti let Jan Suchopárek či trenér národního mužstva do dvaceti let Pavel Šustr.

Memoriál Františka Harašty 2023, zápasy o umístění:

Zápas o 7. místo: Česko U16 – FC Zbrojovka Brno 5:1 (2:1), branky: Křivánek 2, Tušek, Palaščák, Křiklava.

Zápas o 5. místo: AC Sparta Praha – Bratislavský FZ 3:0 (1:0), branky: Vodolán, Moudrý, Vaňkát.

Zápas o 3. místo: FC Viktoria Plzeň - FC Baník Ostrava 1:2 (1:1), branky: Jícha – Jurásek, Frýdl.

Finále: SK Sigma Olomouc – SK Slavia Praha 0:0 (0:0), 3:4 po penaltovém rozstřelu.