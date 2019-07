Po sestupu z Moravskoslezské ligy byl Hodonín zařazen do E skupiny rozšířené divize, takže prestižní souboje o body s Břeclaví a Lanžhotem fanoušci neuvidí. O to větší pozornost poutalo pohárové předkolo Lanžhota s Hodonínem.

Postup zaslouženě vybojovali domácí. Pro první kolo si tak na vlastní trávník pozvali 1.SC Znojmo, které sestoupilo z druhé ligy. Úřední termín 1. kola je středa je 14. srpna v 17.00 hodin. „Samozřejmě jsem spokojený s vítězstvím, ale určitě na našem výkonu budu hledat chyby. Se Znojmem by se nám taková nízká produktivita nemusela vyplatit,“ konstatoval po utkání trenér vítězných sokolů Milan Valachovič.

Náznak první vážnější akce ovšem předvedl hned ve třetí minutě Hodonín. Pak se dvakrát zablýsklo před oběma brankami, aby tuto vyrovnanou pasáž zakončili domácí gólem. V deváté minutě se individuálně prosadil Pavel Dovhanjuk. Hosté mohli srovnat bezprostředně, ale po centru z přímého kopu hlavičkovali těsně vedle domácí svatyně. Naděje pak vydržela hostům až do druhé branky domácích, kterou dal opět po samostatné akci Dovhanjuk, když tentokrát obešel dva hostující hráče. „Měli jsme hrozný začátek a po naší chybě jsme soupeři umožnili brzy skórovat. To nás rozhodilo a začali jsme dělat chyby, protože jsme se hodně tlačili dopředu. Lanžhot z toho těžil, dostával se do šancí a mohli jsme dostat i víc gólů,“ řekl k prvnímu poločasu kouč Hodonína Pavol Švantner.

Dvougólový náskok vnesl do domácích řad potřebné uklidnění a sebejistotu a dlouhé minuty pak sokoli měli zápas v podstatě pod kontrolou. Rozhodnutí utkání zabránilo v 55. minutě břevno hodonínské branky po dělovce Jana Bartoše. Hodonínští předváděli náznaky dobrých akcí, kterým ale chyběla přesná koncovka. V 70. minutě jim konečně záměr vyšel a Ondřej Konečný doklepával míč do prázdné domácí branky.

„Myslím si, že nám trochu ublížil středeční zápas se Slováckem, ve kterém nám to fungovalo líp. Dnes tam byly věci, s nimiž jsem nebyl spokojený. A to hlavně v prvním poločasu a hlavně s produktivitou. Sice jsme dali rychle dva góly, ale následovalo pět šest stoprocentních šancí, které jsme pozahazovali. To se nám v mistrovských zápasech nemusí vyplatit. Navíc ve druhém poločase jsme si to zkomplikovali. Po naší vyložené šanci dostaneme gól. Místo, abychom to tam dotlačili, tak nám z toho soupeř vyjede a následuje řetěz chyb od finální fáze až po obranu. Nakonec nám pomohl třetí, takový šťastný gól,“ okomentoval výkon svých svěřenců Valachovič.

Konečného snížení tedy drama nepřivolalo. Co se v 55. minutě nepovedlo Bartošovi, přišlo jedenáct minut před koncem, kdy Jakub Krejčíř zblízka zvýšil na 3:1. Zápas byl rozhodnut. „Tvoříme nový tým a je to trochu v bolestech. V přípravě jsme odehráli lepší zápasy s těžšími soupeři, toto utkání bylo nejhorší. V přestávce jsem musel zvýšit hlas, ale hlavně jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Ve druhém poločas už byla naše aktivita větší, místy jsme soupeře i přehrávali. Dali jsme kontaktní gól, bohužel domácí přidali třetí gól. Musím uznat, že Lanžhot vyhrál zaslouženě, protože má kompaktnější a zkušenější tým. Náš mladý, rozvíjející se tým, dnes byli na hřišti tři dorostenci a jen čtyři trochu zkušenější hráči, ještě není tak sehraný. Takže to pro nás byla spíše škola a rozhodně máme na čem pracovat,“ dodal k hodnocení trenér Hodonína.

TJ Sokol Lanžhot – FK Hodonín 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 9. a 28. Dovhanjuk, 79. Krejčíř – 70. Konečný. Rozhodčí: Vařacha – Vostrejž, Bělák. ŽK: Massamba (Hod.). Diváků: 460.

Lanžhot: Klimeš – Šenk, Bárta, Dobšíček, Krejčíř – Královič, Hílek, Simandl (27. Mikúšek), Bartoš, Kleiber (84. Lapin) – Dovhanjuk. Trenér: Milan Valachovič.

Hodonín: Koníček – Helísek, Kyselka, Michna, Žák – Bohun, Ricardo Piňa, Švantner, Křižka, Massamba (59. Hromek) – Konečný. Trenér: Pavol Švantner.

MARTIN PETR