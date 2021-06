Je to trochu kuriozní příběh. Fotbalisté Rakvic se před začátkem loňské sezony odhlásili z I.A třídy, jenže kvůli pandemii koronaviru byl na jaře celý ročník anulován. Nabízela se tedy otázka, jestli teoreticky Rakvice nemohou opět naskočit do soutěže, do níž patřily před zrušenou sezonou.

Do Rakvic už budou od podzimu chodit fanoušci jen na okresní přebor. | Foto: SK Rakvice 1932

Ani zkušení funkcionáři si nebyli úplně jistí, co by s Rakvicemi bylo. „Pokud by byl soutěžní ročník zrušený, tak bychom museli řešit, do jaké soutěže Rakvice zařadit. Na něco takového soutěžní řád nepamatuje,“ připustil před časem předseda Okresního fotbalového svazu v Břeclavi František Stejskal, který je zároveň také členem Výkonného výboru Jihomoravského fotbalového svazu, který je řídícím orgánem I. třídy.