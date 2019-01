Tvrdonice - Fotbalová I.A třída nabízí o víkendu duel s těžko předvídatelným výsledkem. Ivanovice zajíždí na hřiště Tvrdonic

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Kicl

Tvrdonice/ Je to pro ně velký krok na neprobádané území, přesto jim sebedůvěra nechybí a nikdo se nechce vrácet s prázdnou.

To je shrnutí vyjádření obou stran nedělního zápasu sedmého kola druhé nejvyšší krajské soutěže mezi domácími Tvrdonicemi a hosty z Ivanovic na Hané. Předzápasové prognózy nemluví zcela zřetelně, i když přeci jenom ledacos naznačují.

Fakt, který vypovídá spíše pro hosty, je nálada v mužstvu. Týmy se nachází díky dosavadním výsledkům v odlišném rozpoložení. Ivanovice, letošní nováček I.A třídy, si zatím vede nad očekávání a ještě nezaznamenal jedinou porážku. „Tak úplně to nepřeceňujeme, ale je pravda, že družstvu se daří, vstup je to výborný. Avizovali jsme, že chceme už na podzim urvat dostatek bodů, abychom se na jaře nemuseli bát sestupových příček. To splňujeme,“ uvedl trenér průběžně druhého celku Josef Svoboda.

Tvrdonice jsou na tom o něco hůře, i když o nějaké panice v týmu mluvit nelze. Litují v podstatě jen zbytečných ztrát na vlastním hřišti. „Z třech domácích zápasů jsme vyhráli jen jeden a to je povážlivě málo. Venku to jde, ale naše hřiště nám zatím štěstí nepřináší,“ potvrdil kouč Petr Balga. Jeho svěřenci jsou zatím devátí.

Co je pro oba týmy shodné a nepříliš příjemné, je množství informací o víkendovém soupeři. Nikdy spolu nehráli, neměli možnost soka třeba jen vidět v akci, a tak jediné jejich vzájemné znalosti jsou pouze z doslechu. „Zatím jsme se střetli s týmy, o kterých něco víme. Ale teď je to jinak, těžko říct, co od nich čekat. Uznávám, že je to dost nezvyklé,“ řekl například hostující lodivod.

Vůdci obou v neděli znepřátelených stran ale vědí, v čem je momentálně největší útočná síla Ivanovic. Ta má jméno Petr Olejníček. Zkušený fotbalista, jenž má bohaté zkušenosti z vyšších soutěží, zatím drží v tomto ročníku skvělý průměr gólu na zápas a se šesti zásahy naprosto jasně vládne střeleckým statistikám. „To víte, že bude středem naší pozornosti. Když se někdo prezentuje tak, jak teď on, pak o jeho bránění musíte uvažovat,“ přiznal se Balga. Dodal ale, že na osobní obranu kanonýra nemyslí. „Musíme ho udržet na uzdě týmově, prostě defenzivní hráči si ho musí důsledně přebírat,“ prozradil.

Jak se to domácím podaří a kdo se nakonec bude radovat, se dozvíme v neděli v podvečer. Výkop duelu je naplánován na šestnáct hodin. Každopádně protivníci svorně slibují útočný fotbal a myslí na bodový zisk. „Chceme doma vyhrát, to je základ. I když víme, že nás nečeká lehká práce, musíme jejich snahu otupit naší bojovností,“ zmínil Balga. Jeho protějšek oponuje podobným prohlášením. „Od prvního kola si v kabině říkáme, že hrát se dá s každým. Taktika a cíle se nemění, nejedeme prohrát,“ uzavřel ivanovický Svoboda.



Sokol Tvrdonice – Slovan Ivanovice na Hané



Předpokládaná sestava

Tvrdonice: Kovář – Mičica, Hnát, Dvořáček K., Čapka – Kouřílek, Dvořáček L., Krupica, Zlámal – Dusík, Damozal.

Ivanovice: Klimek – Chmelař, Holý, Moravec, Polách – Kábele V., Navrátil, Šimeček, Gergely – Olejníček, Jičínský.



Rozhodčí: Horehleď – Monček, Koráb.

Poslední vzájemné zápasy: Ivanovice na Hané jsou nováčkem I.A třídy.

Postavení v tabulce:

2. Ivanovice na Hané 16:6 12 b.

9. Tvrdonice 6:4 8 b.