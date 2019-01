Břeclav /ROZHOVOR/ – Patřil mezi tváře fotbalové MSK Břeclav. Jednadvacetiletý brankář Dominik Kunický z Velkých Pavlovic dal však před novou sezonu z pracovních důvodů Břeclavi sbohem a vydal se na zkušenou do týmu divizního nováčka Tišnova. Tým pod taktovkou Petra Švancary a dalších bývalých ligových fotbalistů dominoval podzimní části sezony, když prohrál pouze v prvním zápase proti Břeclavi. Od té doby čtrnáctkrát vyhrál a za půl sezony prakticky rozhodl o postupu do MSFL.

Dominik Kunický. | Foto: Petr Vinš

Kunický plní roli dvojky za bývalým prvoligovým gólmanem Martinem Doležalem.

Jak zpětně hodnotíte přestup do Tišnova?

Přestup do Tišnova hodnotím kladně. I když jsem odchytal jen malou část zápasů (Kunický odchytal čtyři duely, pozn.aut.), tak kvalitou tréninků a hlavně přístupem kluků je to pro mě něco nového. V Břeclavi už jsem měl nějakou pozici, měli jsme mladý tým a služebně jsem tam byl skoro nejstarší. V Tišnově je mnoho zkušených hráčů, kteří prošli ligovými mančafty, od nichž se můžu učit.

Plníte roli dvojky za zkušeným gólmanem Martinem Doležalem, jak spolu vycházíte?

Za sebe můžu říct, že spolu vycházíme nadstandardně. Dolík je výborný člověk. Mohl by působit namyšleně nebo se povyšovat, protože byl několik let v ligovém týmu, ale je to pravý opak. I když nechytám, tak se od něj můžu spoustu věcí naučit.

Co říkáte na dominanci týmu v podzimní části sezony?

Když jsem v Tišnově trénoval dva týdny a viděl jsem, co tady je za hráče a co přišlo za posily, tak to pro mě nebylo žádné překvapení. Odehrál jsem rok ve třetí lize a následně v divizi a věděl jsem, že budeme hrát nahoře. Nikdo nemohl tušit, že budeme první s takovým náskokem, ale myslím, že jsme si to svou hrou zasloužili.

Sledujete také výkony Břeclavi v divizi?

Jasně, že sleduji, byl jsem na několika domácích zápasech. Mám tam spoustu kamarádů a stále jsem s některými kluky v kontaktu. Strašně mě mrzí, že jsme zrovna s Břeclaví nevyhráli (Tišnov v úvodním kole prohrál na hřišti MSK 1:2, Kunický chytal pozn.aut.), doteď mi to kluci dávají sežrat. Bylo hodně znát, když se do Břeclavi vrátil trenér Smrček, který má výborně zvládnutou obranou fázi a rychlý přechod do útoku.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Jako tým budeme chtít určitě udržet první místo a postoupit do třetí ligy. Pro mě se nic nemění, budu stále makat a čekat na svoji šanci.

VÁCLAV PETRŮ