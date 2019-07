Milan Volf disponuje bohatými zkušenostmi s koučováním. Působil jako hlavní stratég tehdy divizního Velkého Meziříčí, vyzkoušel si i funkci jednatele v MSK Břeclav. Přesto fotbal pro něj není hlavní téma života. „Vždy budu preferovat zaměstnání,“ říká Volf v rozhovoru pro Znojemský deník.

Jak jste se dostal do Znojma? Ještě minulou sezonu jste trénoval 1. A třídu v Lednici. Sice disponujete zkušenostmi z divizního Velkého Meziříčí, ale není to pro vás velký skok?

Pro mě byla nabídka překvapením a po sportovní stránce jsem ani neuvažoval, že bych ji odmítl. Hráči přestupují do lepších klubů, ne jinak je to i u trenérů. Na osobním jednání s panem Tunkou jsme si vyříkali všechny požadavky. Mou jedinou podmínkou bylo, abych se mohl věnovat svému zaměstnání. Někdy tak nebudu přítomen na trénincích, jelikož jezdím do zahraničí či na služební cesty. Byl jsem ujištěn, že se nejedná o žádný problém a sportovní ředitel 1. SC Leoš Kalvoda mi vypomůže. Tím, že Znojmo nehraje profesionální soutěž, je možno vykonávat funkci trenéra i při civilní práci, kterou preferuji.

Vaše angažování se seběhlo docela rychle. Poslední červnovou neděli jste se vrátil z dovolené, setkal se s panem Tunkou a bylo hotovo. Jak jednání probíhalo?

Schůzka trvala zhruba dvě hodiny. Povídali jsme si o znojemském fotbale a představách majitele, na druhou stranu jsem mu prozradil svou vizi a de facto jsme se shodli.

AGRESIVNÍ STYL

Dříve jste působil jako jednatel MSK Břeclav, v době, kdy tam na postu trenéra pracoval Milan Valachovič, který dostal nabídku na koučování znojemského Atýmu před vámi, avšak nepřijal ji. Víte o tom něco více? Doporučil vás pan Valachovič majiteli 1. SC?

Měl byste se spíše ptát pana Tunky, jestli mě kontaktoval na základě Valachovičova doporučení. Nevím, jestli oslovoval ještě jiné trenéry, nezajímá mě to.

Jak vás kluci v kabině přijali?

První červencové pondělí jsme zahájili společnou přípravu a trénujeme každý den. Já myslím, že mě přijali jako trenéra. (smích) Trénují velice dobře a skvěle zvládají náročné tréninky.

Ona i Moravskoslezská fotbalová liga (MSFL) bude v příští sezoně náročná. Nastoupí v ní osmnáct mančaftů. Znojemský kádr je oslabený. Jan Mudra odešel do Polska, spekuluje se o odchodu Tomáše Cihláře, který by měl obléknout dres divizních Tasovic. Mezi fanoušky se v nadsázce šíří názor, že Znojmo bude hrát třetí ligu pouze s dorostenci. Jak je na tom kádr, co se týká nových posil?

Z minulého kádru zde zůstali Avdič, Hlůže, Malár, gólman Koukal a dále se vrátili kluci z hostování. Dorostenci byli do přípravy také pozváni a je jen na nich, jak se chopí příležitosti. Někteří vypadají velmi dobře. Dále zkoušíme hráče, kteří by měli zájem u nás naskočit a další jsou v jednání. Takže jen s dorostenci určitě hrát nebudeme. Nejlepší by samozřejmě bylo hrát s vlastními odchovanci, ale to je nemožné. Přesto vždy preferuji domácí hráče a dorostence, kteří mají vizi a hlavně kvalitu dostat se do A-týmu a snahu na sobě pracovat.

Jaký styl vyznáváte? Na co budete kluky připravovat?

Herní styl stavím vždy na hráčích, které mám k dispozici. Ovšem mně osobně se líbí agresivní styl, napadání soupeře, hra po křídlech s centry, na to však musíte mít fotbalisty. A ty momentálně máte? Poznáváme se. Ještě jsme nehráli přípravné utkání. První nás čeká ve středu. Kádr se teprve skládá. Ještě vůbec nedokáži povědět, jakým systémem a stylem budeme hrát.

V pátek jste měli hrát přípravné utkání v Sedleci u Mikulova proti druholigovému celku MFK Vítkovice. Znojmo však na trávník proti soupeři ze severu Moravy nevyběhlo. Proč?

Vítkovičtí jej zrušili. Ale nám to vyhovovalo, protože jsme mohli mít náročnější tréninky a zapracovali tak na kondici, na kterou u hráčů dbám. Do nového ročníku musíme mít natrénováno více než soupeři. Domnívám se, že každý se na nás bude chtít vytáhnout, když jsme sestoupili z druhé ligy. Musíme být výborně fyzicky připraveni.

VELKÝ POJEM

Soutěž bude jistě nabytá. Objeví se v ní rezervní týmy prvoligových celků, ať už to jsou „béčka“ Zlína, Slovácka či Olomouce. Myslíte, že zápasy budou pro hráče i diváky atraktivní?

Rezervní týmy vždy doplňují hráči z A-mužstev. Domnívám se, že pro diváky by zápasy měly být atraktivní.

Nepřemýšlel jste již o tom, že pověsíte „velký fotbal“ na hřebík a budete odpočívat na okresní či krajské úrovni?

Po angažmá v Břeclavi jsem dokonce na čas skončil, ale pak mě fotbal a trénování začalo chybět a dostával jsem se pomalu výš. A tahle nabídka nešla odmítnout. 1. SC Znojmo je prostě zde na jihu pojem.