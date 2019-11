Lanžhot, Břeclav – Trenérský rébus stále bez úspěchu řeší fotbalisté Lanžhota. Tamější Sokol si na sebe upletl bič. Díky protřelému stratégovi Milanu Valachovičovi se původně průměrný krajský klub vyškrábal až na třetí pozici divizní tabulky.

Milan Valachovič. | Foto: Jaroslav Kicl

Po přesunu Valachoviče do druholigové Líšně vedení klubu řeší, kdo se Lanžhota chopí dál. „Pořád nevím, jak to dopadne. Nepotřebujeme průměrného trenéra na okresu, ale někoho, kdo důstojně zastoupí Milana. Jenže to není jednoduché, protože teď kvalitní volní trenéři čekají také na lepší nabídku, než je ta z divize,“ poznamenal manažer klubu Jiří Bartoš.