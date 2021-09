Jeho nejbližší tak byli svědky sparťanského vítězství 3:0 a hladkého postupu do osmifinále domácího poháru. „Věděli jsme, že zápas je vyprodaný, proto jsme tušili, že nás nečeká nic jednoduchého. Líšeň jsem sledoval i minulou sezonu, byla dlouho na postup, ale upřímně jsem si myslel, že to pro nás bude těžší, než se nakonec ukázalo," poznamenal Sáček.

Na vyprodaný líšeňský stadion dorazilo i sedmdesát příznivců Sparty, do její kabiny pak zamířilo padesát lístků. Šest z nich si zamluvil právě Sáček. „Měl jsem tady rodiče, bráchu i dědu," jmenoval s úsměvem.

„Brno máme vlastně kousek, je to chvilička cesty, takže měl jsem na stadionu rodinu a návrat na Moravu je pro mě vždycky příjemný," pravil po zápase pětadvacetiletý záložník, jenž do Sparty přešel v roce 2014.

