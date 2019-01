Břeclavsko - Týmy na konci tabulek fotbalových soutěží se pár kol dokonce snaží vytřískat těch pár posledních bodů, které by jim pomohly v posunu nahoru. Záchranu ale nemá jen ve svých rukou. Vždy záleží na sestupujících z vyšších soutěží.

A začíná se vysoko. Už ve druhé lize. Tam jsou totiž dvě varianty. Ta lepší znamená sestup pouze jediného moravského týmu (jistě to budou Vítkovice – pozn. red.). V tom případě by z MSFL sestoupil s již odhlášeným Fulnekem pouze jeden další tým.

V divizi potom končí zkrachovalý Protivanov, patnáctý tým soutěže a horší tým na čtrnácté pozici, bráno srovnáním se severomoravskou divizí.

V krajském přeboru sestupuje poslední tým, patnáctý pouze v případě, že jeden sestupující z divize D je celek z Jihomoravského kraje. Čtrnáctý pouze v případě, že jsou dva sestupující z divize D z Jihomoravské­ho kraje.

V I. A třídě sestupují z obou skupin čtrnácté týmy. Pokud bude druhý sestupujícím z divize D tým z Jihomoravského kraje, sestupuje horší třináctý tým tabulky ze skupiny A nebo skupiny B (rozhoduje počet bodů, skóre, atd. – pozn. red.), pokud budou dva sestupující z divize D z Jihomoravského kraje sestupují třinácté celky z obou I. A tříd.

Ze tří skupin I. B třídy sestupují třinácté a čtrnácté týmy, pokud bude druhým sestupujícím z divize D tým z Jihomoravského kraje, sestupuje nejhorší dvanáctý tým tabulky ze skupiny A, skupiny B, skupiny C, pokud budou dva sestupující z divize D z Jihomoravského kraje sestupují dva nejhorší dvanácté celky z I. B třídy.

Ale může být i hůře. Pokud by Hlučín či Opava ztratili svůj čtyřbodový náskok na sestupovou pozici a padly spolu s Vítkovicemi, projevilo by se to na celé Moravě.

Ze třetí ligy by spolu s Fulnekem padal také patnáctý a čtrnáctý tým soutěže. Z divize D potom poslední tři týmy včetně Protivanova.

Z krajského přeboru jistě sestupuje šestnáctý tým, patnáctý pouze v případě, že jeden sestupující z divize D je celek z Jihomoravského kraje, čtrnáctý v případě, že jsou dva sestupující z divize D z Jihomoravské­ho kraje.

Z obou skupin I.A třídy sestupují poslední týmy tabulky, pokud bude druhý sestupujícím z divize D tým z Jihomoravského kraje, sestupuje horší třináctý tým tabulky ze skupiny A nebo skupiny B, pokud budou dva sestupující z divize z Jihomoravského kraje sestupují třinácté celky z obou I. A tříd.

Ze tří skupin I. B třídy sestupují třinácté a čtrnácté týmy, pokud bude druhým sestupujícím z divize D tým z Jihomoravského kraje, sestupuje nejhorší dvanáctý tým tabulky ze skupin, pokud budou dva sestupující z divize D z Jihomoravského kraje sestupují dva nejhorší dvanácté celky z I. B tříd.