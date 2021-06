Celková suma se skládá ze dvou částí. První tvoří finanční dary zaslané na transparentní účet, druhou pak peníze z aukce různých sportovní relikvií, které věnovaly fotbalové kluby i přední sportovní osobnosti. K vydražení bylo celkem 68 předmětů, za něž se vybralo 131 859 korun. „Fotbalový dres pražské Sparty s podpisy hráčů byl vydražený za deset a půl tisíce, hned v závěsu byl dres Slavie. Mě jako fanouška Sparty těší, že jsme alespoň v něčem Slavii porazili,“ usmívá se mládežnický trenér Pavel Stojkovič, jeden z hlavních organizátorů celé akce.

V aukci byly i další zajímavé kousky, vedle řady fotbalových dresů, kopaček či míčů například hokejka vítěze Stanley Cupu Michala Kempného nebo dres olympijské vítězky v rychlobruslení Martiny Sáblíkové. „Mile nás překvapilo, kolik známých osobností se zapojilo. Třeba slovenský fotbalový reprezentant Juraj Kucka věnoval nejen svůj dres a kopačky, ale také některých svých spoluhráčů z italské Parmy. Horst Siegl zase velice ochotně přijel přímo do Valtic. Také mě potěšilo, že se do dražby nezapojili žádní překupníci. Naopak prakticky všechny vydražené předměty jejich majitelé následně věnovali buď přímo Aleškovi, nebo dalším dětem. Zmíněný dres Sparty jsem od vítěze aukce dostal já, ale doma si ho nenechám. Dáme ho do klubové šatny, aby klukům připomínal tuhle báječnou akci,“ prozrazuje Stojkovič.

Ze všeho nejdůležitější je však aktuální stav mladšího žáka valtických fotbalistů, na jehož podporu celá akce vznikla. „Musím to zaťukat, ale mám zprávy, že jde všechno dobrým směrem. Už mu odebrali nádor, podstoupil chemoterapii. A poslední nález při podrobném vyšetření byl negativní. Teď ho ještě čeká plastická operace obličeje. Všichni mu moc přejeme, aby se brzy uzdravil,“ dodává Stojkovič.