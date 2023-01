Pětačtyřicetiletý Švancara se v soutěži televize Nova zařadí do týmu influencerů a celebrit, proti nim se postaví obyčejní diváci a fanoušci show. Vítěz získá pohádkovou sumu dva a půl milionu korun. „Byl jsem vybrán do soutěže Survivor. Neříkám, že si to budu užívat. Vy, co mě sledujete, fandíte mi a máte mě rádi, dost dobře víte, že jsem požitkář, co se týče jídla, pití a pohodlí,“ uvedl Švancara na svém Instagramu.