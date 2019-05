Tasovice /FOTOGALERIE/ – Fotbalistům Tasovic ve středu pršelo štěstí. Za nepříznivého počasí před zraky více než sto třiceti domácích diváků porazili tým Lanžhotu 2:1.

Domácí šli do vedení jako první, když hráč se sedmičkou na dresu, Pavel Lapeš, proměnil penaltu. Ta dle kouče hostujícího mužstva Milana Valachoviče zamíchala se zbytkem zápasu. „Byla uměle vytvořená. Rozhodčí nevěděl, co má pískat. Nevím, proč vůbec do hry vstoupil. Svými rozhodnutími přispěl k tomu, že se z fotbalu stalo něco, co z něj být nemělo,“ zněl rozlíceně Valachovič. Tasovický lodivod Miroslav Steinhauser nechtěl rozhodnutí hlavního arbitra komentovat. „Měl jsem to daleko, neviděl jsem na to,“ uvedl kouč Sokola. Lanžhotští pak do konce prvního dějství stihli srovnat na 1:1.