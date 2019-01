Břeclav /FOTOGALERIE/ - První ze dvou po sobě jdoucích domácích zápasů odehráli třetiligoví fotbalisté MSK Břeclav proti brněnské Líšni. Zápas sousedů v tabulce neměl očekávaný vyrovnaný průběh.

Domácí MSK hostující fotbalisty k ničemu nepustil a po jednom z nejlepších výkonů na jaře zůstaly zaslouženě všechny tři body v Břeclavi.

Fotbalisté MSK se do soupeře pustili bez respektu a od začátku se tlačili na jeho polovinu. Proti Líšni se prosazovali hlavně přes strany, kde operoval aktivní Navrátil a Ivančic. Logickým vyústěním úvodního tlaku byla v 10. minutě branka Martina Ivančice. Ten prošel zleva až před Sedmidubského, kterému tvrdou střelou procedil balon přes rukavice. Líšeňského gólmana tato branka musela hodně mrzet. „Vyprázdnila se nám až na Nevídala marodka, takže jsme měli z čeho vybírat. Jsem rád, že se do sestavy vrátil Ivančic a dokázal, že je pro nás hodně platným hráčem,“ okomentoval návrat břeclavského hráče trenér MSK Vladimír Michal.

Územní převaha Břeclavi pokračovala i nadále a obrana hostí měla co dělat. V 17. minutě vytáhl na roh Sedmidubský tvrdou hlavičku Lysoňka. Až po půlhodině hry o sobě dali vědět Líšeňští. Prokop musel vyboxovat Oprchalovu střelu a chvíli po něm pálil vedle Mičko. Ve 36. minutě si užil potlesku domácí kapitán Dvořák. Bez rozběhu natáhl z dvaceti metrů a šajtlí se trefil přesně k tyči, mimo dosah brankáře Líšně. Kdyby své šance proměnili Navrátil nebo Simandl, mohli hosté odcházet do kabin i s větším než dvoubrankovým mankem.

Do druhé půle líšeňský trenér Zbořil posílil ofenzivu, aby s výsledkem něco udělal. Na hřišti se to ale příliš neprojevilo, zato nebyla nouze o šance a vzrušení. V 59. minutě měl třetí branku na kopačkách Simandl, jeho bomba jen orazítkovala tyč. V 69. minutě měl zase velké štěstí Prokop. Střela Tenkla se otřela o břevno, odrazila se na padajícího Prokopa a od něj mimo branku. To bylo vše, na co se Líšeň zmohla.

„Hosty samozřejmě znám, na podzim hráli dobrý fotbal, ale na jaře se jim tolik nedaří. Věděli jsme, jak na ně, a také jsme je kromě jedné standardky do ničeho nepustili,“ znal Michal sílu soupeře.

Na druhé straně Bielčik sice obstřelil hostujícího gólmana, ale jeho střela neměla dostatečnou razanci. Ta naopak nechyběla Ivančicovi, který se řítil sám na Sedmidubského. Břeclavský záložník ale mířil mimo tři tyče. Deset minut před koncem přišel třetí zásah domácích. Ivančic se u levé lajny zbavil Šudomy, nacentroval přesně na hlavu Crly, který koníčkem poslal MSK do tříbrankového vedení.

„Máme třicet bodů, což by mělo stačit na to, abychom sezonu v pohodě dohráli, bez nějakých sestupových starostí,“ dodal spokojeně břeclavský trenér. Břeclav se z deváté pozice posunula na sedmou. Navíc příští sobotu hostí fotbalisté MSK osmé béčko Sigmy Olomouc.