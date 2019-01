Velké Bílovice – Fotbalisté Velkých Pavlovic odehrají celé letošní jaro v I.A třídě na venkovních hřištích. Jejich domácí stadion totiž prochází rekonstrukcí zavlažování a roste na něm nově položený pažit. A tak své „domácí" zápasy hrají v nedalekých Velkých Bílovicích. Tamní hřiště pokřtili nejlépe, jak mohli. Vysokým vítězstvím nad posledními Miloticemi.

Na to zadělali svěřenci Stanislav Hřiby čtyřmi brankami už v prvním poločase a posunuli se ještě blíž klidnému středu tabulky. „To, že odehrajeme všechna utkání na cizích hřištích, v našem případě nehraje roli. My jsme byli po podzimu v tak špatné situaci, že potřebujeme každý bod, chceme hrát aktivně a bojovat. A to se nám na jaře zatím daří. Navázali jsme na výhru z Bučovic. V tomto zápase kluci zúročili přesně to, co natrénovali v zimní přípravě," přijímal gratulace velkopavlovický trenér Stanislav Hřiba.

A zaslouženě. „Domácí" byli od počátku lepším týmem, posledním Miloticím toho na mokrém trávníku moc nedovolili. Už od prvních minut převzali otěže hry a brzy se dostavila první branka. Po čtvrthodině hry přišel dlouhý roh Jilky na vzdálenější tyč, kde čekal připravený Vašek a skluzem uklidil míč do sítě.

Poté se ke slovu dostali i hosté, jednou už Chromka překonali, ovšem toho na brankové čáře zastoupil Sýkora a odkopl míč do bezpečí. Ještě jednou velkopavlovickému brankáři mokrý míč vyskočil z rukavic, tentokrát ale skončil na tyči. To na druhé straně šlo vše přesně jako hodinky. Záblacký vybojoval na pravé straně zdánlivě ztracený míč, zatáhl ho až k brankové čáře a centrem přesně našel Císaře. Tomu stačilo trefit prázdnou branku.

VELKÉ PAVLOVICE – MILOTICE 4:0 (4:0)

Branky: 14. Vašek, 27. Císař, 32. Šabata, 45. Šabata

Střely na bránu: 16:5 (v poločase 9:3)

Rohy: 15:2 (7:1)

ŽK: 1–1

Diváků: 135

Sestava Velkých Pavlovic: Chromek – Kolman (72. Nesvatba), Měřínský (K), Jilka, Vašek – Kerel (82. Pilarčík O.), Císař, Sýkora, Stehlík (80. Havlík) – Záblacký, Šabata

A ofenzivní manévry Slavoje pokračovaly. Po půlhodině hry se jemně vložil do střely Šabata a Velké Pavlovice vedly už 3:0. Ten samý hráč pak se Záblackým běželi sami na milotického brankáře, vzal zakončení na sebe, ale střílel mimo. Nakonec se však velkopavlovický kanonýr radoval z druhé branky, v poslední minutě první půle totiž skóroval hlavou nechytatelně k tyči.

Byl to po nepříliš ideálním podzimu celého Slavoje jeho pátý zásah v sezoně. „První poločas byl z naší strany excelentní, ale je logické, že za stavu 4:0 už do toho kluci nejdou naplno. Nechci ale říct, že by to zakončení podcenili. Prostě jen byli v moc velkém klidu. Kdybychom proměnili alespoň některé tutové šance, mohl zápas skončit osm nebo devět nula. To by bylo sice super pro diváky, ale pro nás jsou to pořád stejné tři body, jako když vyhrajeme 4:0," usmíval se Hřiba.

Jak naznačil, převaha jeho týmu trvala. Jak územní, tak střelecká. Ale ani z osmi rohů a dalších přímých kopů už brankáře Milotic nepřekonali a mezi diváky to jen hučelo zklamáním.

Aktivní Záblacký ještě dvakrát ztroskotal na gólmanovi hostí, Šabata snad třikrát odmítl oslavit hattrick, a z branky se nemohl radovat ani Vašek, hlavičkující těsně vedle. A protože hosté ve druhé půli Chromka v bráně pořádně ani neohrozili, skončil zápas pro Milotice „milostivým" výsledkem 0:4.

„Všechno podstatné se odehrálo v prvním poločase. Z výkonu i výsledku jsem zklamaný. Domácí byl herně lepší, nicméně k jednoznačnému vítězství jsme jim pomohli svým nedůrazem a laxností sami. Hlavně v první půli jsme hráli moc naivně. Ve druhé půli nás ještě několikrát podržel brankář Nedědický," uvedl kouč Milotic Milan Bidmon.

Toho mrzely především neproměněné šance v první půli. „Za stavu 0:2 jsme se začali nadechovat, ale místo toho, abychom dali kontaktní gól a chytili se, jsme obdrželi třetí branku a úplně jsme se položili," pravil na závěr zklamaný Bidmon.