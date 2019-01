Bavory – Klub Palavan Bavory na sebe upoutal pozornost fotbalových fanoušků před pár lety, kdy za pomoci štědrého sponzora vytvořil silný celek s řadou exligových borců, kteří tým dovedli až k prvenství v krajském přeboru. Nyní chystají v Bavorech další překvapení – ženské družstvo.

Zatím jsou to možná silná slova, protože nově vzniklý tým zatím ani nehraje žádnou oficiální soutěž. Ovšem na trenérskou lavičku získaly bavorské ženy známé jméno – Vladimíra Michala, bývalého prvoligového obránce Zbrojovky či Uherského Hradiště a později úspěšného mládežnického trenéra, který v současné době vede hodonínský starší dorost U19.



Pro renomovaného kouče je to zajímavá zkušenost. „Děvčata mě oslovila a já se s nimi domluvil na pravidelných trénincích. Zaujala mě jejich pracovitost, disciplinovanost a nadšení. Trénují každý týden prakticky celý rok bez přestávky. V Hodoníně jsme s dorostem ještě nezačali zimní přípravu, ale holky v Bavorech už letos trénovaly,“ směje se Michal.

Ohledně ambicí týmu je zatím poněkud opatrný. „Uvidíme, jestli se zkusíme třeba už příští rok přihlásit do nějaké soutěže. Zatím jsme to úplně neprobírali. Museli bychom pak přivést i další hráčky, zatím nás pravidelně trénuje tak okolo deseti,“ přiznává kouč, který nemá v týmu žádnou bývalou ligovou hráčku. „Jediné známější jméno je asi naše nejmladší hráčka ze slavného rodu Knoflíčků ze Šardic, která hraje zároveň i za žáky Hodonína. Jinak tu jsou už víceméně starší děvčata, která začala s fotbalem v pokročilejším věku. A přesto jsou některá opravdu šikovná. Navíc je to všechny baví, což je nejdůležitější,“ dodává Vladimír Michal.



Jeho svěřenkyně si na přelomu roku střihly dost netradiční duel – proti svým manželům, z nichž řada působila či působí v mužském týmu Palavanu Bavory. A výsledek? Remíza 6:6 a poté těsná výhra žen v penaltovém rozstřelu.