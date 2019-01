Ratíškovice /AKTUALIZACE/ – Fotbalové Ratíškovice mají velký malér. Zápas devatenáctého kola první A třídy mezi domácím Baníkem a hosty z Velkých Pavlovic byl za stavu 0:2 ukončen pro inzultaci hlavního rozhodčího Sedláčka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

K napadení rozhodčího došlo po půlhodině hry. Tomášovi Kotáskovi se nelíbilo, že mladý sudí posoudil jeho střet s protihráčem jako nedovolený a domácímu špílmachrovi ukázal žlutou kartu.

Devětadvacetiletý fotbalista následně uviděl za protesty další žlutý kartonek a byl vyloučen. Kotásek situaci neustál a hlavou udeřil Sedláčka do obličeje. Asistent sudího Urbánek pak na pokyn delegáta utkání Miroslava Buška duel ukončil.

„Je to pro nás hodně nepříjemné. Bohužel takovou situaci nejsme schopní nijak ovlivnit. Prohřešek našeho hráče byl ale očividný. Vina je na naší straně, čekáme na verdikt,“ uvedl předseda Baníku Petr Příkaský.

Nepříjemný incident bude mít dohru na svazu. Zápas bude jistě kontumován ve prospěch hostí, hráč Baníku si nezahraje několik měsíců. Ratíškovice navíc vyfasují velkou pokutu. Ba co víc, mohou přijít až o dvanáct bodů. „V tom případě půjdeme o třídu níž,“ řekl Příkaský.

Co se vlastně v Ratíškovicích v sobotu odpoledne přihodilo? Pojďme od začátku. Baník potřebuje s Pavlovicemi nutně bodovat. Začátek zápasu ale domácím vůbec nevyšel. Hosty poslal do rychlého vedení útočník Šabata. Tentýž hráč pak přidal vzápětí i druhý gól. Ratíškovice mohly v úvodu zápasu několikrát snížit, ale Svoboda zblízka přestřelil branku a Brezina hlavičkoval těsně vedle. „Velké Pavlovice nás přehrály, ze dvou šancí daly dvě branky a zaslouženě vedly 2:0. Určitě by u nás vyhrály,“ pravil Příkaský.

Domácím hráčům a funkcionářům se ale nelíbil výkon rozhodčího Sedláčka, který podle nich stranil hostům. „ S výkonem rozhodčího nejsme spokojení. Několik zákroků posoudil zcela jinak než měl. Do hry vnesl zbytečnou nervozitu,“ nabídl svůj pohled Příkaský.

Vše vyvrcholilo v závěru třetí desetiminutovky. Napadení sudího přecházel ostrý souboj Tomáše Kotáska s jedním hostujících hráčů, který hlavní rozhodčí posoudil jako faul. „Ale tam žádný nedovolený zákrok nebyl. Oba hráči šli do souboje stejně,“ míní Příkaský. „Tomáš, který má od kolíků přes celé stehno krvavý šrám, dostal žlutou kartu,“ pokračoval. „A po druhé žluté kartě rozhodčího v afektu napadl,“ dodal.

Mladý arbitr po nečekaném úderu spadl na zem. „Rozhodčí byl otřesený. Ale po celou dobu byl při vědomí. Ze hřiště jsme ho odnesli do kabin, odkud jsme pro jistotu zavolali sanitku. Sudí s námi komunikoval,“ pronesl Příkaský.

Jinak inkriminovaný moment viděl hostující asistent trenéra, který napadaného rozhodčího ošetřoval přímo na trávníku „Pan rozhodčí absolutně nejevil známky života, nekomunikoval, vůbec nemluvil. Řekl pouze dvě slova, která nesouvisela s fotbalem. Po celou dobu byl mimo. Rozhodčímu šlo opravdu o život. Domácí místo toho, aby řešili danou situaci, tak se tam hádali. Přístup domácích byl hrozný. Jediný, kdo přispěchal na pomoc, byl jeden z hráčů Ratíškovic,“ nabídl svůj pohled Pavel Miklík, který plní ve Slavoji funkci asistenta trenéra i zdravotníka.

Miklík poskytl na trávníku rozhodčímu první pomoc. „Udělal jsem základní vyšetření. Zkontrolovali jsme tep a dýchaní. Jazyk zapadlý nebyl,“ řekl člen realizačního týmu Velkých Pavlovic.

Miklíka chování domácích pořadatelů zaskočilo. „Vůbec se nezajímali o sudího. Situaci absolutně nezvládli,“ kroutí hlavou velkopavlovický asistent.

Celý incident na tribuně sledovala i Sedláčkova kamarádka, která bydlí v Ratíškovicích a je se zraněným rozhodčím v kontaktu. „Informace mám ze sobotního večera. Tomáš leží v brněnské nemocnici u svaté Anny, má otřes mozku. Bude tam až do pondělí, pak se přesune do domácího léčení. Páteř má podle odborného vyšetření v pořádku,“ uvedla dívka, jejíž totožnost Hodonínský deník zná.

„Takové věci k fotbalu nepatří. Bohužel Tomáš to nezvládl psychicky. Po zápase z toho byl dost špatný,“ řekl Příkaský. Nepochopitelný zkrat může stát Ratíškovice první A třídu.