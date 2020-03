Slovenský kouč vedl v minulosti mládežnické týmy Senice, která hrála dokonce juniorskou Ligu mistrů. Poté trénoval také muže Senice, Skalice a naposledy Petržalky. „Podařilo se nám sehnat kvalitního trenéra, který je adekvátní náhradou za Milana Valachoviče,“ pochvaluje si manažer klubu Jiří Bartoš.

Podobný názor má také asistent Přemysl Kovář, jenž může srovnávat způsob práce obou svých kolegů. „Oba jsou velice kvalitní trenéři, s nimiž se dobře spolupracuje. Rozdíly v jejich filozofii se však najdou. Milan byl hodně zaměřený na taktiku, v zápasech jsme spíš čekali na soupeře. Jožka se snaží o agresivnější fotbal s vyšším napadáním. Kluci si na to pořád zvykají, ze začátku jsme dostávali dost gólů. Teď už to ale začíná nést ovoce,“ myslí si asistent Kovář.

V hráčském kádru došlo k poměrně závažným změnám. Ve Znojmě zakotvil kanonýr týmu Pavel Dovhanyuk, do druholigové Líšně za trenérem Valachovičem zamířil Peter Šenk. Namířeno tam měl i Timotej Královič, jenže ten si v zimní přípravě zlomil nohu, a tak zatím zůstává hráčem Lanžhotu. „Byla to jen únavová zlomenina, takže by měl po pár kolech normálně naskočit. Minimálně v úvodu jara nám bude chybět také Jakub Dobšíček, který má dlouhodobé potíže s kolenem. Na druhou stranu přišel ukrajinský útočník Artur Pidruchnyi, který hrál na Slovensku první i druhou ligu. A dobře vypadá taky Tomáš Bartal, který se vrátil z Brodského. Kádr máme skoro srovnatelný s tím podzimním,“ tvrdí Bartoš.

Po podzimu je Lanžhot v tabulce třetí a o čelo by měl usilovat i na jaře. „Manažer Bartoš má vždy nejvyšší cíle, bude ale záležet na hodně věcech,“ uvědomuje si Kovář.

Jeho slova o vysokých ambicích Bartoš částečně popírá. „Samozřejmě chceme hrát co nejvýš, ale nejsme pod tlakem. Ještě nedávno jsme snili o krajském přeboru a teď hrajeme divizi,“ připomíná manažer Sokola.