Může teď fotbal nastoupit cestu k lepšímu období?

Myslím, že je to jasný signál pro veřejnost, že by měla změna nastartovat. Kromě dvou zástupců za ligu a staronového předsedy za Moravu Nezvala je celý výkonný výbor nový.

Před volbou předsedy byl považován za favorita Karel Poborský. Měl jste obavu, jak to dopadne?

Ani jsem se tak nebál o Petra Fouska, spíš jsem byl trošku na rozpacích, jak dopadne volba prvního místopředsedy za Moravu. Tušili jsme, jak bude volba předsedy zhruba vypadat. Na Moravě jsme měli spočítáno kolem padesáti hlasů, nakonec jich bylo padesát šest v prvním a padesát pět ve druhém kole, což je poměrně vysoké číslo z jedenasedmdesáti možných.

Ale o Čechách jste moc nevěděli…

To bylo pro nás nepřehledné, ovšem představitelé Fevoluce nás ubezpečovali, že od krajů a okresů tam podpora je, posbírali ještě něco v lize, v divizi i ČFL a nakonec to dalo takové číslo. Nejvíc se divím hlasům v České fotbalové lize a divizi. Myslím, že tam vůle po změně z české strany moc nebyla.

To se projevilo ve zvolení Jana Richtera druhým místopředsedou za Čechy a Martinem Drobným na post předsedy Řídící komise za Čechy?

Je to asi trochu mimo představu obrodného proudu, který v Čechách představuje Fevoluce. Domnívám se, že to je zejména u předsedy Řídící komise na Čechy. Je škoda, že neuspěl Vladimír Šmicer, což je nesmírně fotbalové jméno. Jana Richtera znám, byli jsme spolu v odvolací komisi a nemohu na něj říct nějaké špatná slova.

A co v případě předsedy Řídící komise za Čechy?

Bylo to Drobný kontra Žďárský, což je nová tvář z Pardubického kraje. Bohužel převaha klubů z ČFL a divize v Čechách byla velmi výrazná a rozdíl hlasů vysoký.

První místopředsedou za Moravu se stal Jiří Šidliák, kterého jste podporoval, je to tak?

Absolutně. S Jiřím Šidliákem nás dlouhá léta vážou přátelské vztahy, nejen moje, i ostatních členů výkonného výboru Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Je to zemitý Moravák, pouze žije v Praze, což má spojené s pracovní činností. Pro nás je číslo jedna vzhledem k osobním vazbám a dalším rozhodujícím faktorem je, že bude v centru dění, kdykoli se může zúčastnit akutního jednání. Navíc si jej vybral předseda, který před volbou řekl, že by byl rád za zvolení Jiřího Šidliáka. To má historické prameny, oba se v tandemu připravovali na volbu.

V pozici předsedy Řídící komise za Moravu pokračuje Pavel Nezval, jeho protikandidát Oldřich Racek před volbou odstoupil. Co na to říkáte?

Pokud máte mandát jako Pavel Nezval, asi to svědčí o tom, že to s kluby dělá dobře. Domnívám se, že protikandidát byl narychlo stvořený, sice ho známe, ale asi uznal, že je síla spíš na straně Nezvala.

Také jste byl zvolen do výkonného výboru. Co to pro vás znamená?

Do jisté míry tím píšeme historii, v této chvíli skončila doba temna a je dobré být přitom. Na druhou stranu je to závazek a bude hodně práce vzhledem k tomu, co se tam léta praktikovalo.

Cítíte, že nové složení výkonného výboru má sílu na to, aby prosazovalo vám blízké názory?

Myslím, že obrodný proud tam má většinu a není těsná, jak to bývá zvykem v parlamentu, pak se bojuje o každý hlas. Musím znovu podotknout, jak jsem rád, že je tam Rudolf Řepka, s nímž mě pojí dlouholeté přátelství. Domnívám se, že i druhý zástupce Fevoluce Tomáš Neumann je velmi dobrý.

Na čem musí nový výkonný pracovat nejdřív?

To je otázka, která by asi byla přiléhavější na předsedu, jenž má jasnou vizi s čím začít. Jestliže se udělal první krok k tomu, aby se dalo najevo, že se to myslí s fotbalem vážně vzhledem k obnově jména, které bylo trochu pošramocené, tak je podle mě jako první potřeba vyhodnotit, jaký má být hlavní směr. Máme před sebou Euro a vše se spojuje, aby dopadla dobře reprezentace, ale asi by se měl předseda zamyslet nad strukturou přímo v sídle FAČR. Nakonec proklamoval, že se samozřejmě zaměří na to, aby se změna nějakým způsobem víc promítla do nižších článků a nekoncentrovala se jen na špičku pyramidy, reprezentaci. Tedy aby se začalo víc komunikovat směrem ke klubům a zajistilo se dolů do hnutí víc peněz.