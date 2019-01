Lednice – Velkou smůlu měli v neděli fotbalisté Rakvic. V derby I.A třídy na trávníku Lednice si dlouho udržovali nejtěsnější vedení díky trefě Topinky. Jenže Lednice měla ve druhé půli slušnou střeleckou převahu a Strýček nakonec čtyři minuty před koncem dostal vyrovnávací branku. Téměř dvě stovky diváků pak sledovaly, jak si nejlepší střelec soutěže Fobl postavil v poslední minutě základní hrací doby míč k přímáku, své parádní disciplíně, a obral svou osmnáctou brankou hosty o všechny body.

„Věřil jsem až do konce, že zápas minimálně na remízu dotáhneme, vždyť proti Rakvicím se nám dlouhodobě doma daří. A když si Mira postavil přímák na hranici šestnáctky, tušil jsem, že vyhrajeme," tvrdil asistent lednického trenéra Petr Forman. Spokojený s výkonem svých svěřenců ale úvodních 85. minut vůbec nebyl.

Lednice začala utkání bez zraněného kapitána Holešínského a jeho absence na hrotu útoku byla znát. „Jara nám samozřejmě chyběl, v útoku to bylo mrtvé, hráli jsme to složitě, do stran. Za obranu Rakvic nešla jediná kolmá přihrávka," poukázal tentokrát na neúčinnou hru Moravanu směrem dopředu Forman.

Místo Holešínského se na hrot postavil Pekárek, kapitánskou pásku dostal zkušený Dvořáček, ale herní projev domácích nebyl zdaleka podobný tomu, na který jsou příznivci Lednice zvyklí. Hosté naopak hrozili z rychlých protiútoků.

Prachař trefil po čtvrt hodině tyčku, průnik Singera neměl razantní zakončení. Až po půl hodině hry trefil další tyčku Rástočný, balon se odrazil do hry, a v závěru dorážel za Hanzelova záda míč hostující Topinka.

Rakvičtí byli aktivní i po změně stran. Rástočný trefil parádní ranou břevno, pokus střídajícího Juřeny pak vytáhl Hanzel s vypětím všech sil na roh. Vrcholem zmaru hostujícího celku byla tutovka Rástočného, který stál několik sekund sám před Hanzelem, ale se zakončením tak dlouho otálel, vymýšlel tu správnou kličku, až ve finále branku Moravanu úplně minul.

„Prohru v Lednici bych vzal na sebe, neproměnil jsem několik tutovek. Bohužel neprožívám zrovna střelecký půlrok, je to samé břevno, tyčka, na gól se strašně nadřu. Vlastně nejen já, ale celé mužstvo tím trpí," uznal nejviditelnější hráč Rakvic, který se letos trefil zatím jen čtyřikrát.

Za neproměněné tutovky přišel trest. V 86. minutě se po skluzem v malém vápně prosadil Pálka. Až v pořadí šestnáctá střela Lednice na rakvickou branku tak skončila gólem, mnohé z nich ovšem byli propagační. Výjimkou snad byly jen dva průniky Pekárka, který pokaždé nastřelil brankáře Rakvic Strýčka.

„Lednici jsme dlouho dobu do ničeho nepustili, až na poledních pět minut jsme hráli parádně. Naší naivitou jsme si to prohráli. Nezastavili jsme Miru Fobla, který centroval před naši branku. Jiný manšaft už by si to vedení i remízu zkušeně pohlídal, třeba i za cenu zdržování, ale my jsme chtěli stále hrát. Asi nám ani remíza nestačila a chtěli jsme vedení strhnout na naši stranu," posteskl si rakvický trenér Stanislav Suský.

O dvě minuty později se Lednice trefila znovu, ovšem z jasného ofsajdu. Ani to nebylo pro Rakvice dostatečným varováním. V začínající 90. minuty pak hosté faulovali na hranici šestnáctky, k balonu se postavil tradiční domácí exekutor přímých kopů Fobl a ranou přes zeď překonal šokovaného Strýčka podruhé. „Mirovi se rozestoupila zeď, tak toho využil," pokrčil rameny Forman.

V závěru útočili i naši obránci, místo aby se věnovali defenzivě. To bylo špatně. Nezvládli jsme to a museli na poslední chvíli faulovat. Holt tentokrát nevyhrál lepší tým, ale ten šťastnější," uzavřel nepovedený zápas Suský.

TJ MORAVAN LEDNICE – SK RAKVICE 1932 2:1 (0:1)

Branky: 86. Pálka, 90. Fobl – 32. Topinka. ŽK: 1–1. Střely na bránu: 17:11 (5:5). Rohy: 3:3 (1:0). Diváků: 180. Rozhodčí: Vodák – Vařacha, Kulíšek.

Lednice: Hanzel – Machovský, Kříž, Wolgemuth D., Wolgemuth T. – Janulík, Dvořáček (K) (55. Svoboda), Šídlo, Pálka – Pekárek, Fobl.

Rakvice: Strýček – Topinka (61. Juřena), Medvídek, Singer (70. Kadlec), Prachař (K), Rástočný, Nekvapil, Žvásta, Vajbar , Blažek, Tesařík.