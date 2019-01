Velké Pavlovice – Kdo zavítal na zápas 2. kola krajského fotbalového poháru, nemusel toho litovat. V neděli odpoledne se totiž Velké Pavlovice i Ratíškovice předháněly ve střílení branek. Ačkoliv domácí o poločase prohrávali 2:4 hlavně kvůli hattricku ratíškovického Bábíčka, po obrátce zabrali a stihli vyrovnat zápas na 4:4. V penaltové loterii ale nakonec přece jen uspěly Ratíškovice.

Ještě vloni se Velké Pavlovice s Ratíškovicemi potkávali v bojích I.A třídy. Na jaře si ale Ratíškovice vykopali postup do krajského přeboru, a proto byly nasazené přímo do 2. kola krajského poháru.

Velké Pavlovice nestoupli v obměněné sestavě, mělo to ovšem svůj důvod. „Kerel nemůže hrát první mistrák, Zájeda se nám zranil a Šabata přijel z dovolené, kde měl zdravotní potíže. Hledali jsme tedy jinou variantu. Evidentně nám nesedla," komentoval trenér Velkých Pavlovic Luděk Šefránek fakt, že jeho tým o poločase prohrával o dvě branky.

Jako první rozvlnil síť hostující Bábíček, když ho neodstavil od balonu Měřínský a ratíškovický útočník zamířil přesně k tyči. Pak nastřelil z dálky hostující Koplík břevno Václavkovy branky a tribunou to jen zahučelo. Gól ale padl vzápětí na druhé straně letní posila domácích Stehlík po rohu srovnal hlavou na 1:1. I na druhé straně ale platilo nedáš-dostaneš. Když Havlík trefil ve stoprocentní šanci jen padajícího brankáře, za dvě minuty se prosadil znovu Bábíček. Znovu se rozběhl nenechal si vzít míč a s trochou štěstí dal druhou branku.

Jenže Slavoj se nevzdal. Po půlhodině hry se dostal balon v šestnáctce k úplně volnému Havlíkovi, kterému sice střela nesedla, přesto zapadla k tyči mimo dosah gólmana Myšáka.

Brankostroj ovšem pokračoval. Ve 35. minutě natáhl z dálky Holeček a potřetí překonal Václavka. Dorostenecký brankář domácích pak do půle inkasoval ještě počtvrté. To unikl ofsajdové pasti aktivní Bábíček a bez problémů zkompletoval hattrick.

V poločase domácí trenér prostřídal hned trojici hráčů, včetně brankáře. A hned to bylo cítit. „V útoku nám to šlo. Řekli jsme si ale v kabině, že začneme jinak, odznovu, a zlepšíme obrannou fázi. A to zabralo," těšilo kouče Slavoje. Hlavně čerstvý útočník Sladký hýřil vepředu aktivitou. Poté, co promarnil dvě výborné šance, si napotřetí poradil s obranou i brankářem a snížil na 3:4. V tom momentě jako by se Ratíškovice vytratily z hřiště.

Velké Pavlovice se neustále tlačily do zakončení a Vaškovi se dokonce podařilo srovnat, ale jeho radost pokazilo ofsajdové postavení. Na regulérní vyrovnání si domácí museli počkat až do 81. minuty. Sniperovi Šabatovi stačilo pět minut na hřišti na to, aby si přiťukl balon se Sladkým a bombou nedal střídajícímu Jaštíkovi šanci.

Při penaltách uspěli všichni střelci hostí, zatímco za domácí neproměnil penaltu doprostřed branky právě Šabata. „I tak se nemá za co stydět, za čtvrt hodiny na hřišti jeden gól dal a další dvě tutovky připravil. Jen je škoda, že jsem musel vystřídat Vaška, což je náš tradiční exekutor penalt. Třeba bychom uspěli. Ale to je jen kdyby," dodal Šefránek, kterému zápas alespoň napověděl, jaká bude základní sestava pro první mistrovské kolo.

Slavoj Velké Pavlovice (I.A) – Baník Ratíškovice (KP) 4:5 po pen. (2:4)

Branky: 18. Stehlík, 29. Havlík, 58. Sladký, 81. Šabata – 5., 23. a 40. Bábíček, 35. Holeček

ŽK: Vašek (VP)

Střely na branku: 15:9 (8:6)

Rohy: 6:3 (2:3)

Diváků: 110

Velké Pavlovice: Václavek (46. Chromek) – Kotoun (69. Pilarčík O.), Nesvatba, Měřínský, Havlík, Jilka, Vašek (K) (76. Šabata), Záblacký, Pohl (46. Sladký), Stehlík, Pilarčík V. (46. Kerel)

Ratíškovice: Myšák (73. Jaštík) – Macek, Dobeš, Dohnálek, Kordula, Kotásek (K), Koplík, Bábíček,Vybíral, Holeček, Březina