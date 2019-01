Břeclav /ROZHOVOR/ – Už dvacet let obléká Petr Hlavatý fotbalový dres Charvátské Nové Vsi. Momentálně jeho béčka. Do áčka v okresním přeboru chodí vypomáhat jen v případě nutnosti. Fotbal hraje pro zábavu.

Petr Hlavatý (vpravo) se občerstvuje na Baníku Ostrava se spoluhráčem Janem Helešicem. | Foto: Adolf Horsinka

Odkdy jste začal hrát fotbal a Kterými kluby jste prošel?

Fotbal hraju asi od sedmi let. Byla to jasná volba vzhledem k tomu, že bydlím velice blízko fotbalového hřiště v Charvátské Nové Vsi. Dřív, když nebyly mobily a ne každý měl počítač, se po škole jednoduše vzala mičuda a šlo se čutat. Výčet mých klubů je jasný a krátký: nikdy jsem za jiný klub nehrál, jsem hrdý odchovanec Charvátské.

Proč nastupujete hlavně za béčko?

Za místní béčko hraju skoro celou dobu od jeho založení, za áčko v okresním přeboru jsem vždycky chodil hrát jen na výpomoc. Ale proč ne, i to se zvládnout dá.

Béčko Charvátské letos přezimuje ve čtvrté třídě první a pošilhává po postupu. Bavíte se o tom se spoluhráči, brali byste postup?

Podzim je asi tabulkově opravdu nejúspěšnější. Postup bychom brali, ale má to i druhou stránku. Už jsme mohli postoupit několikrát, ale je to těžké. Někdy se nás sejde tak akorát na zápas, jindy je nás zase hodně. Ve čtvrté třídě hrajeme pokaždé o přední příčky, už několik let. A to by ve třetí třídě nemuselo být a asi by ani nebylo pravidlem. Hlavně kvůli tomu, že po výhrách jsou oslavy trošku veselejší.

Jaká je v týmu parta, jste stará garda, která se chodí na hřiště jen udělat žízeň, nebo se tam najdou i kvalitní hráči?

Partu máme výbornou, kádr se totiž moc neobměňuje. Možná i proto jsem ve svých sedmadvaceti letech pořád mezi nejmladšími, i když služebně už se řadím k těm nejstarším. Ale za dobu, co jsem v týmu, jsem se vypracoval na výběrčího daní. Ještě to není pokladník, tím je Michal Brychta, ale třeba za tento rozhovor si trošku ulevím. (smích) Každopádně za ty roky jsme spolu něco zažili, a když se teď díky soutěži Kopeme za fotbal dostáváme na ligové trávníky a máme možnost si s nimi přímo zahrát, je to paráda. Kvalitní hráče samozřejmě máme, je to osa našeho týmu, jmenovitě Michal Brychta, Radek Kaňa, Karel Kaňa a Zdeněk Masařík. Ti do naší hry dávají myšlenku.

Charvátská Nová Ves je ve zmíněné soutěži hodně aktivní a už třikrát si zahrála proti prvoligovým celkům. Jak se vám zápasy líbily?

Absolvoval jsem všechny zápasy s prvoligisty, a tak můžu porovnávat. Olomouc byla hodně technická, dobře drželi balon a člověk nevěděl, kudy dají finální přihrávku. Tam jsme prohráli 0:7. Brno hrálo pro změnu hodně přes kraje a centrovali do šestnáctky. Brali to tehdy kvůli novému trenérovi hodně prestižně a šili do nás od začátku do konce. To jsme prohráli 1:22. No a nakonec Baník, ten byl asi „nejjednodušší". Tam hráli mladí kluci, brali to hodně na sebe a celkem úspěšně se našim obráncům dařilo je pokrývat. Aspoň v první půli. Pak jsme prohráli 1:14.

Jak často vlastně trénujete a kolik se vás schází?

Trénujeme dvakrát týdně a schází se nás kolem deseti. Je to taková klasika, která na čtvrtou třídu stačí. Dáme rozcvičku, nějaké to cvičení a na konci si většinou dáme fotbálek proti našemu áčku.

Které zápasy jsou pro vás ve čtvrté třídě nejvyhecovanější?

Nejvyhecovanější je to proti MSK Břeclav C, béčkům Hlohovce a Velkých Bílovic. Ale už se mezi sebou natolik známe, že o nějakých záludných faulech nemůže být řeč. S tím Hlohovcem je to spíš o nervy, protože co na nás ti páni zkouší, to někdy hlava nebere.

Nemrzí vás osobně, že hrajete jen čtvrtou třídu, neláká vás vyšší soutěž?

Vyšší soutěž mě popravdě ani moc neláká. Stačí mi zahrát si fotbal jen pro radost, udělat si žízeň, pokecat s kamarády. Navíc když bydlím kousek od hřiště, není důvod hrávat jinde. Mám to ideální.

Co vám tedy fotbal dává?

Jde mi hlavně o tu zábavu, odreagování a skvělou partu lidí kolem. Někdy pravda i adrenalin.

Jaká fotbalová pozice vám na hřišti nejvíc vyhovuje?

Za tu dobu, co hrávám, jsem vystřídal už všechny posty, snad kromě brankáře. Nejraději ale hraji na kraji zálohy nebo na stoperovi. Na dávání gólů moc nejsem.

Bylo někdy zranění, které ohrozilo vaši fotbalovou kariéru?

Mám vlastně štěstí. Zranění se mi přihodí vždy na konci sezony. Jednou to byl zlomený nos, pak mi zase tahali krev z lýtka. Ale naštěstí nikdy nic vážného. Do začátku přípravy na novou sezonu už jsme vždycky fit.

Když srovnáte vaši nejnižší soutěž s televizním seriálem z fotbalového prostředí Okresní přebor, je to v televizi hodně nadsazené?

Ten seriál jsem viděl už dávno, ale je možné, že dřív to tak opravu bylo, když tu čtvrtou třídu hrávali spíš starší páni. A co já vím, možná to odpovídá úrovni čtvrté třídy v Čechách. Tady se ale i na tu čtvrtou třídu musí trénovat, když se chce hrát solidní fotbal.