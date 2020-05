Konečně zápas! Divizní břeclavští fotbalisté po dlouhé herní pauze nastoupili v Novém Městě na Moravě k přípravnému utkání s domácí Vrchovinou. Ani prohra 2:4 jim nevzala radost z návratu na trávník, zvlášť když se za svůj výkon vůbec nemuseli stydět.

Břeclavští fotbalisté se po vynucené pauze vrátili na trávník. | Foto: Jaroslav Kicl

Proti třetiligovému soupeři měli břeclavští fotbalisté výborné začátky obou poločasů. Díky brance Arména Baghdasaryana se dokonce ve 14. minutě ujali vedení. „Na to, že kluci nehráli zápas skoro tři měsíce, tak to bylo kvalitní utkání z obou stran. Vysoké tempo zápasu mě opravdu překvapilo. My jsme byli aktivnější tak do 30. minuty, kdy jsme bohužel nevyužili další šance ke skórování. A v závěru poločasu jsme pak naopak chybovali, kdy jsme nejprve inkasovali z protiútoku a pak jsme si dali vlastní gól. Druhý poločas byl podobný. Opět jsme začali lépe a brankou Táborského vyrovnali, pak ale přišel náš druhý vlastní gól. Zkušený soupeř si už závěr pohlídal a těsně před koncem přidal do naší otevřené obrany ještě jeden gól,“ zhodnotil duel břeclavský kouč Milan Hoffmann.