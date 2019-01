Břeclav - Z mládežnických mužstev MSK Břeclav se nejvíce dařilo prvnímu týmu žáků, kteří postupují do divize.

Dorost A hostil Vrchovinu. Starší hráli zápas o udržení v soutěži a bylo se na co dívat. Od začátku zápasu domácí nasadili vysoké tempo a výsledkem byly dvě branky Radima Diviše, který je členem kádru mužstva mužů A. Soupeř snížil ve druhé půli a utkání gradovalo. Domácí znovu zapli a po úniku Ivančice a jeho ideální zpětné přihrávce zpečetil výhru Marek Beránek. Hostům se do konce utkání ještě podařilo snížit, ale kýžené body zůstaly v Břeclavi. Mladším se zápas nevydařil a prohráli o třídu 0:4.

Dorost B hrál v Blansku. Starší prohráli 1:4 (Beránek), mladším se také nedařilo a prohráli 0:1.

Žáci A si užívají atmosféry postupu do divize a tak brněnská Slatina neměla šanci. Starší zvítězili 7:0 (Konečný 2, Rybár, Polášek 2, Ulehla a Segundo), mladší vyhráli 5:0 (Otáhal 2, Kuba, M. Horčička, Lošťák).

Žáci B hráli v Lanžhotě. Starší po dobré kombinační hře vyhráli 2:1 (Ferbar a Podrazil), mladší vyhráli 5:0 (Plšek 2, Buťa, Hloch, Kunický).

Žáci C už soutěž dohráli. Starší i mladší se shodně umístili na druhých místech, ale celkovým součtem vyhráli letošní ročník OP a postupovali by do I.třídy, kde jsou však již žáci B.

Základna A se zúčastnila finále vítězů okresních soutěží a po smolných pokutových kopech skončila druhá. Nejmenší základna C hrála finále nejmenších základen v Moravském Žižkově a pod vedením trenérů Pavlíka a Hanzalíka získala nejvíce bodů a zvítězila.

