Před začátkem turnaje měli nejvyšší ambice, jak to bývá u většiny mužstev. Ovšem hráči týmu PE Motors je potvrdili a ovládli základní kolo třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku na jižní Moravě.

Vyhlášení Zaměstnanecké ligy Deníku v Brně_květen 2023 | Video: Veronika Rybková

Ve finále klání v malém fotbale, které hostil areál Sparty Brno v Komárově, přestříleli Poclain Hydraulics 5:1. „Chtěli jsme vyhrát. Když se něčeho zúčastníme, vždy chceme vyhrát. Samozřejmě hlavní je se zúčastnit, ale vítězství je taková odměna,“ radoval se člen zlatého týmu a jednatel firmy PE Motors Vlastimil Elis.

Pro Poclain Hydraulics je i druhá příčka úspěch, se kterým jeho hráči zrovna nepočítali. „Jsem nadmíru spokojený. Očekávali jsme aspoň postup ze skupiny, finále je nadstandard,“ usmál se kapitán týmu Tomáš Měřínský. „Hráli jsme v takovém složení poprvé, během odpoledne jsme se poznávali, někteří se neznali ani jménem. Turnaj jsme si užili, byl perfektní,“ doplnil.

Třetí příčku vybojovali fotbalisté týmu S.n.o.p., kteří zdolali v souboji zklamaných semifinalistů Lear Corporation 5:1. „V tom zápase nám pomohl první gól, který nás nakopnul, potom už to šlo. S bronzem jsme vrcholně spokojení, pomýšlet na vyšší místa by bylo celkem přehnané vzhledem k tomu, jaká tady byla konkurence,“ uznal kapitán třetího celku Marek Kratochvíl.

Na poslední finálovou účast tentokrát nenavázal celek Lear Corporation, který skončil čtvrtý. Ovšem nechybělo mnoho, aby jeho hráči povzbuzovaní neúnavnými fanynkami ze semifinále postoupili. V duelu s Poclain Hydraulics totiž po dvaceti minutách branka nepadla a rozhodl až penaltový rozstřel. „Chtěli jsme se probojovat do finále, abychom si to zase zkusili, bohužel se nám to nepodařilo. Vyměnily se týmy, hrála tu spousta šikovných kluků. Myslím, že kvalita byla ještě o stupeň lepší než minulý rok,“ prohlásil kapitán Lear Corporation Sebastian Palla.

Pátá pozice připadla zástupcům společnosti MND Drilling&Services, kteří v duelu o umístění zdolali DAIKIN Device 5:0. „Z turnaje mám dobrý dojem, hrálo se na hezkém místě, vše bylo dobře uspořádané, sešlo se dost týmů, byť některé to braly trochu vážněji, než měly, ale to k fotbalu patří, je to hra. Naše výkony bohužel stačily ve skupině na remízy, což byla jediná vada na kráse. Myslím, že jsme hráli velice dobře a jsme spokojení,“ shrnul vystoupení MND Drilling&Services Michal Hrobař.

Výběr DAIKIN Device řešil před Zaměstnaneckou ligou Deníku personální obtíže, které se podepsaly na šestém místě mužstva. „Měl jsem tým původně složený z hráčů, kteří jsou na sebe zvyklí, bohužel zranění s tím zamíchala, takže jsem sestavu lepil na poslední chvíli a dopadlo to, jak to dopadlo. Chtěli jsme si hlavně zahrát a myslím, že jsme neudělali ostudu, dali jsme pět gólů, takže slušné,“ usmál se kapitán DAIKIN Device Martin Řezníček.

Pořadí turnaje v brněnském Komárově uzavřel celek VÝTAHY BRNO. „Byla to zajímavá akce, která nás zajímá hlavně kvůli sponzorské činnosti. Jinak jsme si zahráli, všichni odcházíme se zlomeným srdcem, ale v pořádku. Naše hra nebyla ideální, převažuje aspoň ta reklama,“ poznamenal Luboš Minařík z týmu VÝTAHY BRNO.

Bylo to super, radoval se po turnaj Elis z PE Motors

Čtyři hladké výhry a celek PE Motors ovládl Zaměstnaneckou ligu Deníku v Brně. Počátkem června se může těšit na semifinále turnaje v malém fotbale. „Ze semifinále se určitě zase chceme dostat dál, i když počítáme s tím, že konkurence bude mnohem větší,“ uvedl hrající jednatel firmy Vlastimil Elis.

Nebral jste před turnajem nic jiného než výhru?

Chtěli jsme vyhrát. Když se něčeho zúčastníme, chceme vyhrát. Samozřejmě je hlavní se zúčastnit, ale vítězství je taková nadstavba, odměna.

Cítil jste po prvním zápase, v němž jste přestříleli DAIKIN Device 11:2, že vám to v turnaji půjde?

Z prvního zápasu se nedělají závěry, to ještě nevíme, jak jsou na tom soupeři. Postupem času jsme viděli, jak na tom jsme, semifinále bylo asi zlomové.

V něm jste přejeli S.n.o.p. 7:1.

V semifinále jsme se dlouho tahali, než jsme dali první branku. Potom už jsem to odšpuntovali, jak se říká, a šlo to. (úsměv)

V případě vítězství v celorepublikovém finále se podíváte na utkání některé z evropských lig. Jaký klub chcete vidět?

AC Milán. Na tom jsme se nějak shodli.

Jak jste si užili premiérovou účast v Zaměstnanecké lize Deníku?

Bylo to super a těšíme se na příští rok.

Výsledky Zaměstnanecké ligy Deníku v Brně

Skupina A: Poclain Hydraulics - VÝTAHY BRNO 4:0, MND Drilling&Services - S.n.o.p. 4:4, Poclain Hydraulics - S.n.o.p. 2:2, VÝTAHY BRNO - MND Drilling&Services 2:2, VÝTAHY BRNO - S.n.o.p. 1:6, Poclain Hydraulics - MND Drilling&Services 2:1.

Skupina B: PE Motors - DAIKIN Device 11:2, Lear Corporation - PE Motors 0:3, DAIKIN Device - Lear Corporation 3:3.

Semifinále: PE Motors - S.n.o.p. 7:1, Poclain Hydraulics - Lear Corporation 1:0 po penaltovém rozstřelu.

O 5. místo: MND Drilling&Services - DAIKIN Device 5:0.

O 3. místo: S.n.o.p. - Lear Corporation 5:1.

Finále: PE Motors - Poclain Hydraulics 5:1.

Konečné pořadí: 1. PE Motors, 2. Poclain Hydraulics, 3. S.n.o.p., 4. Lear Corporation, 5. MND Drilling&Services, 6. DAIKIN Device, 7. VÝTAHY BRNO.