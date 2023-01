Kromě futsalových reprezentantů Lukáše Křivánka, Tarika Lukšiji nebo Andreje Mykytjuka mohli diváci obdivovat umění líšeňského záložníka Toma Ulbricha nebo třeba bývalého hráče Slovácka Tomáše Ťoka. Čím to, že velkopavlovický turnaj tolik táhne? „Od prvního ročníku se ho účastnili mistři světa a Evropy v malém fotbalu Patrik Levčík a Dominik Kunický. Oba pocházejí z Pavlovic. Ti si s sebou přivezli kamarády a postupně se nám sem začala sjíždět futsalová a fotbalová elita,“ těší Jilku.

Na turnaji se tak pravidelně objevují týmy nabité hvězdami i celky složené z místních nadšenců. „První roky se nás lidi ptali, proč sem tak našlapaná mužstva pouštíme, když chceme pořádat turnaj pro místní. Pak ale zjistili, že i místní dokážou hrát s futsalisty, kteří nejsou zvyklí na mantinely, vyrovnané zápasy,“ popisuje.

Podle názvů přihlášených navíc organizátoři dopředu nepoznají, kdo se v jejich barvách objeví. „Názvy jsou vymyšlené, takže nevíme, kdo přesně přijede. A pak se najednou stane, že se nám tady prohánějí futsalisté Sparty nebo kluci z brněnského Helasu,“ usmívá se.

Vítězem sedmého ročníku turnaje se stal celek Srandy, jehož dres navlékli právě futsaloví reprezentanti Křivánek, Lukšija a Mykytjuk. Nejprve ovládli skupinu C a následně ve čtvrtfinále rozstříleli 8:1 Foul Team. V semifinále pak narazili na celek Caramba, za který nastoupil bývalý hráč Slovácka Ťok. „Lukáš Křivánek poslal Srandy do dvoubrankového vedení, Caramba pak ale snížila na 1:2 a nadechovala se k obratu. Její naděje nakonec utnul Tarik Lukšija, který pojistil vítězství 3:1 a poslal Srandy do finále,“ líčí Jílka.

Utkání o bronz přineslo souboj mezi nejlepším hráčem turnaje Ťokem na jedné straně a nejlepším střelcem Ulbrichem na straně druhé. Šťastněji z něj vyšel první jmenovaný, jehož tým porazil výběr Fanklubu defenzivního fotbalu 6:3. „Zápas o třetí místo se proměnil v gólovou show, která dopadla lépe pro kluky z Caramby. Ti tak o jeden stupínek vylepšili své umístění z předchozího ročníku,“ vysvětluje Jilka.

Finále turnaje, v němž se proti sobě postavily celky Srandy a Oggy a škodíci, se naopak neslo ve znamení souboje gólmanů. „První poločas skončil bezbrankovou remízou a duel rozhodla jediná trefa Lukáše Křivánka, který zařídil vítězství týmu Srandy. Ten nakonec ovládl sedmý ročník turnaje,“ dodává Jilka.