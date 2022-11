OBRAZEM: Vteřiny od vyřazení. Zbrojovku v Teplicích spasil střídající Řezníček

Řezníček v Teplicích zařídil v 93. minutě z pokutového kopu vyrovnání na 2:2 a ve 107. minutě prodloužení vystřelil výhru 3:2. Přitom šel do hry až v 58. minutě. „Měl jsem takové tušení, protože pár zápasů jsme v poháru šli přes prodloužení nebo přes penalty. Nechtěl jsem, aby to Kubu minulo a měl toho plné zuby, nebo se nedejbože něco stalo a musel střídat. Domluvili jsme se takhle. Napřed jsem měl myšlenku ho tam dát už na začátku druhé půle, nakonec jsme ještě chvilku počkali a Kuba zápas rozhodl,“ popsal na klubovém webu brněnský trenér Richard Dostálek.

Po deseti minutách sice bylo skóre 1:1, jenže v osmdesáté minutě poslal Teplice do vedení Alois Hyčka, navíc o čtyři minuty později viděl červenou kartu brněnský stoper Lukáš Endl. I v oslabení Jihomoravané vydřeli po šesti letech postup do jarního čtvrtfinále poháru. „Utkání mohlo dopadnout jakkoli, fotbal takové momenty přináší a tentokrát se štěstí přiklonilo k nám. Kluky hodně bolelo, stálo je dost sil a dohrávali v křečích, proto mám radost i za ně. Sáhli si na dno sil, postoupili a vidím na nich krásnou úlevu a radost,“ těšilo Dostálka.

Když už ve 38. minutě musel ze hry slovenský obránce Róbert Matejov, jehož nahradil Jan Štěrba, vyčerpala Zbrojovka nečekaně brzy jedno střídání. „Přišli jsme tím o jedno okno, takže ve druhé půli jsme to museli řešit dvojitým střídáním. V prodloužení už jsme měli k dispozici jen Fildu Blechu, přitom si o střídání říkalo víc hráčů. Hodně se vydal Alli, plné zuby toho měl Ševa (Michal Ševčík – pozn. red.). U Texlíka (Jiří Texl) jsme věděli, že podzim dohrává se sebezapřením, takže volba padla na něj, abychom tomu ještě víc neublížili,“ přiblížil.

V poháru může být na lavičce jen šest fotbalistů do pole, takže při vyloučení Endla už trenér neměl na výběr zadáka. „Doma nám tak zůstalo šest hráčů, kteří jen trénovali, bylo by fajn mít možnost to řešit, ale je to zkrátka dané. Kluci to zvládli a postup je sladkou odměnou za jejich příkladnou bojovnost,“ pronesl Dostálek.