Břeclav – Podrží balon, rozděluje míče spoluhráčům nebo s ledovým klidem promění penaltu. Čtyřiatřicetiletý záložník Charvátské Nové Vsi Zdeněk Košťál je osobností týmu.

Zdeněk Košťál je mozkem ofenzivy Charvátské Nové Vsi. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Konto soupeřů letos zatížil šesti brankami, přesto se vůbec nepovažuje za střelce. Jeho kvality lpí v něčem jiném. Je respektovaným tahounem týmu a mozkem ofenzivy fotbalistů Charvátské Nové Vsi v okresním přeboru. Řeč je o záložníkovi Zdeňku Košťálovi. I díky jeho výkonům se tým z městské části Břeclavi drží dlouhodobě v horní polovině tabulky.

Jak dlouho už oblékáte dres Charvátské Nové Vsi?

Teď to bude pět, možná šest, let, ale já jsem tu s fotbalem začínal. Jsem místní odchovanec, pak jsem odešel na pár sezon do Hlohovce, ale teď jsem zase zpátky a jsem spokojený.

Hrál jste za svou kariéru i někde jinde než právě za Charvátskou nebo za Hlohovec?

Ne, nikdy. Ani mě to neláká. Kvůli pár korunám navíc se stěhovat nebudu.

Spousta hráčů odchází hrát kvůli penězům do nedalekého Rakouska. Vás tato možnost nikdy nelákala?

Nelákala, i když takové nabídky jsem měl. Stíhal bych to skloubit i s prací, mám pružnou pracovní dobu. Kvůli penězům se nepřetrhnu. Rozhodně ne. Tady je výborná parta, nemám důvod odcházet.

V zeleném dresu jste jistě zažil mnoho zážitků. Na kterou dobu vzpomínáte nejraději?

Mně se jakékoliv postupy nebo sestupy v kariéře vyhnuly. Takže v tom to nebude. Je tu prostě dobrý kolektiv. Nejlepší zážitek je tu vlastně dlouhodobý, hraju doma před očima známých a rodiny, fotbalem se bavím a po každém vyhraném zápase je to samozřejmě o to lepší.

Potkalo vás v kariéře nějaké vážnější zranění, že už to vypadalo, že s fotbalem budete muset skončit?

Před několika lety jsem musel na operaci. Podstoupil jsem plastiku křížového vazu v koleni. To jsem v Hlohovci skončil, udělal jsem si pauzu a pak jsem znovu naskočil za Charvátskou. Doteď to drží a musím zaklepat, je to snad ještě lepší než předtím.

Váš tým letos zažil průměrnou sezonu. Jak byste ji zhodnotil?

Byla opravdu průměrná. Podzim máme vždycky lepší, jaro horší. Na konci sezony už nám chybělo třeba pět hráčů základní sestavy, místo nich hráli mladí. Přesto jsme hráli dobře, skončili jsme čtvrtí, což moje osobní očekávání naplnilo. Nevím, jak na tom bude vedení klubu. Ale jak je vidět, můžeme v klidu hrát ve středu tabulky i bez nás, zasloužilých hráčů. My už se pak můžeme jen dívat. V tom vidím do budoucna sílu Charvátské, vyrůstá tu nadějná generace.

A co pohled na vaše osobní výkony? Jste takovým mozkem ofenzivy…

Každý chce nějaké úspěchy, vždycky to může být lepší. Já ale nejsem žádný střelec. Spíše připravuju šance ostatním. Nemám žádné osobní vysoké cíle. Dokud drží zdraví, musím být spokojený.

Charvátská v posledních letech svůj tým hodně omladila. Myslíte, že máte mladým spoluhráčům stále co nabídnout? Předáváte jim třeba nějak zkušenosti?

Snažím se chodit pravidelně na tréninky, v tomto ohledu máme jako jedni z mála v okrese velmi dobrou docházku. Samozřejmě někteří už jsou tak mladí, že bych mohl být jejich otcem. Ale všichni mi tykají. Nejsou to žádní frajírci a chtějí se něco naučit.

Kdybyste dostal nabídku trénovat v Charvátské Nové Vsi třeba základnu, šel byste do toho? Máte na to nervy?

Nervy asi jo, spíš není čas. Dokud pracuju a zároveň chodím na tréninky mužů, tak to asi nevyjde. Snad až skončím aktivní hráčskou kariéru.

Co vám osobně fotbal ve 34 letech dává? Nehodláte ještě končit?

Dokud mi vydrží zdraví, tak budu hrát. Jinak díky fotbalu mám radost ze hry, dobrý pocit z pohybu. Shodím pár kilo a mám díky tomu výbornou fyzičku.

Charvátská Nová Ves je tradičním účastníkem okresního přeboru. Máte vůbec ambice na postup výše?

Vedení sice chce, abychom atakovali špici tabulky, ale na první dva kluby měly letos velkou ztrátu. Podle mě se nemáme kam hnát. V okresním přeboru máme prakticky každý zápas derby, máme mladý tým, hrajeme dlouhodobě v horní polovině tabulky a doma moc neprohráváme. V první B třídě bychom jezdili někam na Hodonínsko, nejsou tam pro mě zajímaví soupeři. Navíc k nám do okresu příští rok spadly i Kostice, takže o to lepší to bude.

Sledoval jste televizní seriál Okresní přebor? Je dění v seriálu opravdu srovnatelné s úrovní fotbalu v okresním přeboru?

Seriál je to dobrý, rád jsem se na něj díval. Je tam ale určitý nepoměr. Když je to okresní přebor v televizi, tak já bych to srovnal s naší nejnižší soutěží, čtvrtou třídou. Možná v Čechách to je jinak, tak ale na Moravě je okresní přebor určitě na lepší úrovni než v televizi.