Břeclav – Takový zápas už lidé v Břeclavi dlouho neviděli. Čtyři branky a dvě červené karty ho pořádně okořenily. Nakonec se z remízy 2:2 radovali spíše domácí fotbalisté MSK, kteří dvakrát dotáhli vedení posíleného béčka Zlína. Druhý gól Břeclavi přitom vstřelil stoper Krejčí až v nastaveném čase. To už domácí dohrávali o devíti po vyloučeních Krále a Cupáka.

„Už když jsem viděl, že Zlín přijel doplněný o některé hráče áčka, jsem tušil, že nás nečeká nic lehkého. Soupeře jsme dostali na koně po naší velké chybě, to se nám nesmí stávat. Pak jsme ještě vyrovnali, ale ve druhé půli jsme ještě mohli být rádi, že jsme stihli dát druhou branku," hodnotil zápas trenér MSK Milan Valachovič, který narážel hráče širšího kádru druholigového Zlína Zapletala, Hrušku, Kurtina nebo Bubláka.

V první půli toho zápas mnoho zajímavého nenabídl. Většinou se hrálo mezi šestnáctkami, brankáři byli bez práce. Domácí byli směrem dopředu velice málo aktivní, na Zapletala vyslali jen dvě střely. S tou jednou neměl problémy, Carvalho si totiž míč moc ukopl a pak už na pořádné zakončení nedosáhl. Druhá střela už ale byla gólová. Ve 42. minutě Nigerijec Igwe využil ve vzduchu výškové a hmotnostní převahy a dotlačil do brány balon i s gólmanem a obráncem.

Tím ovšem zápas pouze vyrovnal, do vedení šli totiž po půlhodině hry hosté. Stoper Krejčí se nedomluvil s brankářem Prokopem, místo odkopu balonu do bezpečí jen blokoval zlínského hráče. Ten přesto stihl odcentrovat na Hlobila, jenž trefil nejprve tyč, ale s následnou dorážkou za záda Prokop už neměl problém. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu.

V 50. minutě se chytali za hlavy hráči na obou stranách. Nejprve si Jasenský po centru Levčíka dal téměř vlastní gól a za minutu na druhé straně utekl Bartolomeu a jeho centr napálil z metru jen do Prokopa Hlobil. I nadále byli ale aktivnější hosté a čas od času prověřili

Prokopa jako nejlepší hráč hostí Bartolomeu. Domácím dělali problémy hlavně aktivním napadáním a zachytáváním kolmých přihrávek.

To nejzajímavější se ve druhé půli stalo čtvrt hodiny před koncem. Devatenáctiletý útočník tmavé pleti Bartolomeu se dostal do úniku, těsně před šestnáctkou jej tělem od míče odstavil Miroslav Král a po druhé žluté kartě se poroučel pod sprchy. Z následného přímáku navíc Jasenský zatočil míč mimo dosah Prokopa a dal Zlínu vedení. A o čtyři minuty později bylo pro MSK ještě hůře, to viděl k překvapení všech rovnou červenou kartu David Cupák a Břeclavané dohrávali o devíti.

„První vyloučení bylo po druhé žluté kartě, dejme tomu. Ale to druhé vůbec nechápu, nikdo to vlastně neviděl. Po zápase mi sudí řekl, že mu Cupák podvadil nohy. Okamžitě se na to jdu podívat na videu. Je to na podzim minimálně čtvrtý zápas, co nás sudí poškodil," kroutil hlavou domácí trenér směrem k mladému rozhodčímu.

Už v nastaveném čase vybojoval roh střídající Markovič a po něm se hlavou trefil stoper Krejčí. Napravil tak zaváhání z první půle. „Vzhledem k tomu, že jsme dohrávali v devíti, je to pro nás zlatý bod. Za něj musíme být rádi," dodal Valachovič, který bude mít příští zápas na Slovácku problém složit zápasovou jedenáctku.

MSK Břeclav – FC Fastav Zlín „B" 2:2 (1:1)

Branky: 42. Igwe, 90. Krejčí – 34. Hlobil, 75. Jasenský

ŽK: Carvalho, Krejčí, Král – Kurtin, Jasenský

ČK: 74. Král, 78.Cupák (oba BV)

Střely na bránu: 5:10 (v poločase 2:5)

Rohy: 5:2 (2:2)

Diváků: 130

Břeclav: Prokop – Benetka, Král, Krejčí, Šenk – Levčík, Cupák, Simandl (K), Igwe (79. Markovič), Carvalho (78. Smolka) – Sasín (84. Jurčík)

Zlín B: Zapletal – Malý, Hruška (84. Chwaszcz), Hlobil (65. Hradil), Kurtin (90. Zavadil), Elšík, Linek, Kostka (K), Jasenský, Bartolomeu (87. Talaš), Bublák (74. Houser)