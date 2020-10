Pomoci jim k tomu může třeba nová publikace Moderní česká cukrařina. Sestavil ji charismatický cukrář Josef Maršálek, jehož jméno si lidé zapamatovali po úspěšném vystoupení v televizním pořadu Peče celá země. Pozoruhodná kniha, která letos vyšla v nakladatelství XYZ (Albatros Media), by mohla být tou správnou inspirací. Maršálek je totiž precizní a postupy doplňuje i neotřelými radami – tak, aby přípravu zvládl i začátečník nebo třeba i jednorázový úleťák.

Rodák z moravského Potštátu kdysi pekl i pro britskou královnu a proslavil se také dorty zdobenými čtyřiadvacetikarátovým zlatem. V nové knize prezentuje svých 47 sladkých receptů na kremrole, laskonky nebo třeba i meruňky s mákem a pistáciemi, žloutkové řezy, dorty nebo větrníky. V úvodu knihy poděkoval svým milovaným babičkám, protože bez nich by prý nebyl tam, kde dnes je.

„Když mi byly asi 3 roky a začal jsem se motat babičkám a taky mámě v kuchyni, nevyhazovaly mě. Naopak mě nechaly osahat si veškeré ingredience a postupy, které při vaření a pečení používaly. Krok za krokem jsem tak mohl proniknout do tajů toho, co mě fascinuje dodnes – do pečení. Měl jsem také obrovské štěstí, že se nejen u nás doma, ale všude kolem v naší malé vesnici Kyžlířově peklo. Teta Viktorka dělala výborné dorty. Teta Marta luxusní frgály a svatební koláčky. Teta Iveta výborné řezy a teta Mirka, moje milovaná kmotra, zase delikatesní vánoční cukroví. A babičky uměly výborně všechno,“ vysvětuje Josef Maršálek, jak se stalo, že jej uchvátila právě cukrařina.