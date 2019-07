Naši hasiči: Vznik hasičů v Novosedlech? Záhada. Našli aspoň pamětní medaili

Novosedly /FOTOGALERIE/ - Historie založení dobrovolného hasičského sboru v Novosedlech zůstává zahaleno tajemstvím. První zmínka o hasičích v obci podle některých pramenů pochází z roku 1883. Písemné záznamy, které by to dokládaly, se ale místním dosud nepodařilo najít. Letos hasiči dostali do rukou pamětní medaili vydanou 24. července 1898 k patnáctému výročí založení hasičského sboru.

„Snad se tedy blýská na lepší časy. Zatím ale ke vzniku sboru uvádíme rok 1945, kdy noví čeští osídlenci Novosedel vytvořili místní hasičskou jednotu. Zakládající výbor měl osm členů. Bohužel mnoho informací o historii hasičů není ani v obecní kronice," uvedl starosta novosedelského sboru Jaromír Mikuška. V současnosti se k místním hasičům hlásí dvaasedmdesát lidí. Ve sboru působí také kroužek mladých hasičů a hasiček, který čítá čtrnáct dětí ve věku od sedmi do dvanácti let. Patnáctičlennou zásahovou jednotku hasičů z Novosedel v posledních letech zaměstnávaly především popadané stromy, poškozené střechy nebo letní požáry suché trávy a strnišť. „Díky výborné spolupráci s obcí je naše jednotka plnohodnotně vybavena k zásahům. Vlastníme jedny z nejmodernějších čerpadel k čerpání vody," uvedl starosta sboru Jaromír Mikuška. S podporou Jihomoravského kraje Novosedelští v roce 2015 získali použité zásahové vozidlo Renault S170 a minulý rok pak nový automobil Ford Transit. Hasiči v posledních letech zaznamenali také několik úspěchů. „Předloni jsme v anketě Dobrovolní hasiči roku obsadili páté místo za uspořádání akce Nehoda není náhoda, aneb Bez nehody zpátky do školy. Ceníme si i druhého místa v soutěži Zlatý erb v kategorii nejlepší web sborů dobrovolných hasičů," vyjmenoval Mikuška. Loni novosedelští hasiči získali Medaili svatého Floriána za práci na úseku požární ochrany. Prioritou pro hasiče z Novosedel je stavba nové zbrojnice. Ta současná vznikla v 50. letech z někdejší hospodské ledárny. Prostory už ale nevyhovují ani technice, ani členům sboru. Nové sídlo má být součástí areálu technických služeb obce. „Bude mít garáž pro dvě zásahová vozidla, společenskou místnost, šatnu, dílnu a sociální zařízení," upřesnil starosta sboru Jaromír Mikuška.

Autor: Michal Záboj