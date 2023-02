Před závěrečným utkáním dlouhodobé části soutěže drželi Lvi v tabulce třetí místo o skóre před čtvrtou Kroměříží. V případě uhájení třetí příčky by v play-off narazili na šesté Blansko. Prohra s Uherským Hradištěm v kombinaci s domácím vítězstvím Kroměříže ale Břeclavské poslala na Uherský Brod. „V závěru základní části jsme se neupínali na jméno konkrétního soupeře. Pokud chceme dojít co nejdál, musíme porazit každého,“ říká kapitán týmu Marek Papp.

Ten musel se spoluhráči v sobotu skousnout nepříjemnou porážku 4:5. Lvi přitom po první třetině vedli 4:0, ve druhém dějství ale soupeř srovnal a v závěrečné části dokonal obrat. „Nechali jsme se uspokojit pohodlným vedením. Asi jsme si mysleli, že to soupeř po první třetině zabalí a my zápas dohrajeme na půl plynu. Ten nás ale rychle vyvedl z omylu. Ve třetí třetině jsme se dokázali aspoň trošku oklepat, bohužel nám za naše lajdáctví nebylo přáno a v závěru jsme dostali gól na 4:5,“ popisuje.

Břeclavští tak dostali před startem vyřazovacích bojů studenou sprchu. „Hned po zápase jsme si v kabině řekli, že pokud chceme v play-off udělat nějaký výsledek, nesmí se tenhle přístup opakovat. Na utkání musíme co nejrychleji zapomenout. Soustředíme se teď jen na čtvrtfinále proti Uherskému Brodu, které je naší prioritou,“ přibližuje zkušený obránce.

V prvním vzájemném střetnutí obou čtvrtfinálových soupeřů v aktuální sezoně padli Lvi doma s Uherským Brodem 5:6, na jeho ledě naopak vybojovali vítězství 4:2. „Jak naznačují dosavadní vzájemné duely, půjde nejspíš o velmi vyrovnanou sérii. Uherský Brod je pravidelným účastníkem vyřazovacích bojů,“ připomíná břeclavská stálice.

Na co si musí dát Lvi pozor? „Uherský Brod má v týmu hodně kluků, kteří mají se zápasy v play-off bohaté zkušenosti. „Lavičce navíc šéfuje bývalý vynikající útočník s několika starty v NHL Jaroslav Balaštík, který dokáže mužstvo na vyřazovací boje dobře připravit,“ má jasno Papp.

Čtvrtfinále play-off krajské ligy se odehraje na dvě vítězná utkání. K tomu prvnímu nastoupí Břeclavští už ve středu na domácím ledě. „Začínat doma byl pro nás cíl, který jsme si vytyčili už před startem sezony. Na vlastním ledě si věříme a víme, že doma dokážeme potrápit každého. Dopředu nás navíc poženou naši skvělí fanoušci,“ těší se.

Odveta je na programu o dva dny později v Uherském Brodě. Případný třetí zápas se odehraje v neděli opět v Břeclavi. „V základní části se potkáváme už pár let, ale ve vyřazovacích bojích jsme na sebe ještě nenarazili. A jak se v hokejovém prostředí s oblibou říká, play-off je úplně jiná soutěž. Pro vítězství ale uděláme vše, co bude v našich silách,“ burcuje.

S jakým cílem tedy Lvi do play-off vstoupí? „Určitě si přejeme přejít přes první kolo, protože se nám to dosud nepovedlo. Půjdeme zápas od zápasu a pokusíme se dostat do semifinále nebo třeba i dál. Všechno je otevřené a záleží jen na nás, jak se k play-off postavíme. Tým na postup do dalších kol určitě máme,“ dodává Papp.