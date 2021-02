Vše bylo téměř dokonale připravené. Nakonec však Lvice stihly odehrát pouze tři utkání. A stejně tak jako mládež se i ony po měsících nejistoty musí smířit s tím, že je konec. Vedení českého hokeje totiž rozhodlo vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu ukončit neprofesionální soutěže. Na další mistrovské utkání si tak břeclavské ženy budou muset počkat do následující sezony. Přitom v té letošní měly nemalý cíl. Chtěly celou soutěž vyhrát a uspět v baráži o extraligu.

Sára Čajanová by se měla v příští sezoně vrátit mezi Lvice. | Foto: hc-vsetin.cz

„Pro letošek se nám podařilo doplnit soupisku o několik hráček s reprezentačními zkušenostmi, a to Annu Kotounovou a slovenku Barboru Koyšovou,“ vypráví vedoucí družstva žen Milan Zoubek. Největší letošní posilou však bezpochyby byla osmnáctiletá Sára Čajanová, hrající extraligu dorostu ve Vsetíně. Poté, co se u nás přerušily mládežnické soutěže, odešla v půlce ledna do Švédska. Jejím dalším cílem je reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa a bojovat o olympijské hry. „Není divu, že se chce Sára dál herně rozvíjet. Je to ženská hokejová budoucnost a i díky ní jsme samozřejmě měli lepší kádr než v minulém roce a moc jsme stáli o šanci hrát baráž,“ smutní Zoubek.