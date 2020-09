Prvoligové hokejistky klubu HC Lvi Břeclav posílila česká reprezentantka Sára Čajanová.

Sára Čajanová je novou posilou břeclavských hokejistek. | Foto: HC Lvi Břeclav

Talentovaná hráčka působila v mládežnickcýh reprezentačních výběrech, doma má například dvě stříbra z mistrovství Evropy do 16 let. V současnosti se už pomalu prosazuje do semiorského výběru České republiky. A kromě toho hraje ve Vsetíně extraligu dorostu společně s chlapci, mezi nimž se neztratí.