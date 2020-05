Hokejový klub HC Lvi Břeclav jako jeden z mála na jižní Moravě přihlásí do příští sezony po třídách úplně všechny mládežnické kategorie od první třídy až po juniory a k tomu seniorskou mužskou i ženskou ligu.

Po několika letech se v Břeclavi podařilo obnovit velmi prestižní mládežnické soutěže mladších a starších žáků, přičemž nejvyšší soutěže se týkají devátých a sedmých tříd. Rozšíření týmů je opodstatněné, protože v loňské sezoně dosahovaly břeclavské týmy velice dobrých výsledků. Rozšířil se i trenérský tým, který posílil například zkušený mládežnický kouč Lukáš Hökl.

V Břeclavi věří, že se práce s mládeží vyplatí i seniorskému týmu, v němž už letos nastupovalo několik talentovaných mladíků z vlastní líhně. „Z břeclavské mládeže jsme do utkání vyzkoušeli hned jedenáct hokejistů. Naši mladí hráči si svými výkony řekli o své místo v A-týmu i v další sezóně. Cíl začlenění mladíků se nám povedl,“ pochvaloval si trenér prvního mužstva Filip Hrbatý.

Oproti loňské nevydařené sezoně byly letošní výkony Lvů výrazně lepší a tým postoupil do play-off krajské ligy. Do budoucna by se v Břeclavi určitě nezlobili, kdyby se A-tým opět po letech vrátil do druhé ligy, v níž startoval naposledy v sezoně 2015-16.