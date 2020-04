Břeclavský odchovanec Mikyska se dočkal extraligové šance. V dresu Energie

Už v šestnácti letech si poprvé vyzkoušel mužskou extraligu, hrál na světových šampionátech do osmnácti i do dvaceti let. Jenže větší šance v hokejové Kometě stále nepřicházela. Za čtyři roky stihl v brněnském dresu 15 extraligových duelů a dalším osm v Lize mistrů, víc času strávil na hostování v prvoligové Třebíči. Letos se břeclavský odchovanec Dalimil Mikyska dočkal. Ne však v Kometě, ale v Karlových Varech, kam zamířil na podzim.

Břeclavský obránce Dalimil Mikyska dostal v Karlových Varech konečně pořádnou šanci. | Foto: HC Energie Karlovy Vary