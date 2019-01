Břeclav – Pokud se nic zásadního nezmění, mohou si fanoušci hokeje na Břeclavsku v kalendáři zakroužkovat data 9. a 10. dubna 2013. V tyto dny se totiž na břeclavském zimním stadionu odehrají dvě přátelská utkání mládežnických hokejových reprezentací. A vždy u toho budou české národní výběry.

Interiér břeclavského zimního stadionu. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

V úterý 9. dubna to bude od 16 hodin souboj mezi českou a finskou hokejovou reprezentací do 19 let. Mladí Češi navíc budou v Břeclavi už od 4. dubna připravovat pod vedením trenéra Jakuba Petra a generálního manažera Davida Moravce.

O den později se už od 15 hodin utká v Břeclavi pro změnu česká osmnáctka se svými slovenskými vrstevníky. Tým vedený Luďkem Bukačem mladším se do Břeclavi vrátí přesně po osmi měsících od posledního Memoriálu Ivana Hlinky.

„Vše už je předjednané, připravujeme smlouvy s hokejovým svazem, abychom definitivně stvrdili, že se u nás mezinárodní utkání uskuteční. Bude to takové stylové zakončení této sezony," potvrdil Břeclavskému deníku ředitel městské příspěvkové organizace Tereza Pavel Švandelka.

Kromě fanoušků hokeje to je dobrá zpráva i pro všechny milovníky bruslení, protože budou mít ojedinělou možnost zajezdit si na bruslích ještě v dubnu.

„Do dubna je ještě mnoho času, ale je jasné, že v tomto případě, kdy budeme led držet až do dubna, nabídneme ho mladým hokejistům, krasobruslařkám a v neposlední řadě také veřejnosti," dodal Švandelka.