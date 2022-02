Záleský vyměnil třetí ligu za Ráječko. Rozhodl jsem, práce je priorita, říká

Boskovice postoupily do semifinále, Břeclav má po sezoně. „Těžko k tomu něco říci. Cíl byl minimálně postup do semifinále a to se nám nepodařilo. Soupeř rozhodl v podstatě už v první třetině, kdy jsme do zápasu nastoupili laxně a nedůsledně. Nemůžu říci, že by soupeř byl lepší. Měli jsme spoustu příležitostí a šancí ten zápas otočit. V podstatě jsme od druhé třetiny byli lepším týmem, ale brankář Boskovic předváděl neuvěřitelné zákroky a nás to sráželo psychicky. Bohužel jsme asi někde urazili štěstí, a to se nám vrátilo v play-off. Boskovickému týmu přejeme úspěch do dalších bojů,“ uvedl na klubovém webu břeclavský trenér Lukáš Hökl.

Boskovice se těší na semifinále, ve kterém už ve středu od šesti hodin večer narazí na SHKM Hodonín. „Celkové hodnocení série s Břeclaví je samozřejmě velmi pozitivní, a to nejen kvůli tomu, že jsme dokázali postoupit do semifinále, ale také kvůli hře, kterou jsme v sérii předváděli. Už v posledním kole základní části proti Kroměříži jsme i přes prohru předvedli výborný playoffový výkon a myslím si, že nás tento duel skvěle připravil na dvojzápas s Břeclaví. Po oba zápasy jsme byli lepším týmem a diktovali tempo hry. Pro nás byla Břeclav pro play-off asi nejméně chtěným týmem, v sezoně se nám s ní moc nedařilo a o to víc si cením, jak hráči čtvrtfinále zvládli. Kluci přepnuli na playoffový mód, dřeli, bojovali a za to bych jim chtěl moc poděkovat," sdělil boskovický kouč Tomáš Karný.

A vypíchl jednoho svěho svěřence. „Normálně bych nikoho za předvedený výkon nevyzdvihoval, jsme jeden tým a každý hráč v něm má své místo a své uplatnění. Nyní ale udělám jednu výjimku, skvěle zachytal Tomáš Alexa, který nastoupil od druhé třetiny prvního duelu, svoji branku zamknul a ani jednou neinkasoval. Dodal naší hře potřebný klid. Předvedl nejlepší výkony, co jsem ho viděl, a to už ho pár let znám,“ dodal Karný.

Program semifinále

1. semifinále: středa 23. 2. 2022 v 18.00 ZS Hodonín: SHKM Hodonín – SKMB Boskovice

2. semifinále: pátek 25. 2. 2022 v 18.00 ZS Boskovice: SKMB Boskovice – SHKM Hodonín

3. semifinále: neděle 27. 2. 2022 v 17.00 ZS Hodonín: SHKM Hodonín – SKMB Boskovice

případné 4. semifinále: pátek 4. 3. 2022 v 18.00 ZS Boskovice: SKMB Boskovice – SHKM Hodonín

případné 5. semifinále: neděle 6. 3. 2022 v 17.00 ZS Hodonín: SHKM Hodonín – SKMB Boskovice