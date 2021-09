Ve vyrovnaném duelu Lvi nejprve vedli po Kuncově brance a poté ve třetí třetině vyrovnávali na 2:2 zásluhou Gabrišky. Rozhodující gól však vstřelil v 54. minutě v přesilovce hostující Maša.

"Stále se pereme se špatnou produktivitou, málo se tlačíme do brány a chceme si šanci vyťukat až do prázdné brány, to nám ale v dnešním hokeji už nikdo nedovolí. Neřekl bych, že jsme hráli špatně. Až na druhou třetinu. Představoval bych si, že budeme hrát celý zápas tak, jak jsme hráli posledních dvacet minut,/ uvedl pro klubový web trenér Filip Hrbatý.

Poslední přípravné utkání před startem krajské ligy sehrají Lvi dnes od 17 hodin v Uherském Ostrohu.

Výsledků Lvů v přípravě:

Břeclav - SHKM Hodonín 5:10

Břeclav - Hokej Uherský Ostroh 2:5

SHKM Hodonín - Břeclav 6:4

Slovan Moravská Třebová - Břeclav 5:3

Břeclav - Slovan Moravská Třebová 2:3