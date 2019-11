Většina soupeřů odjíždí z boskovického stadionu s pořádným výpraskem. Ovšem břeclavští hokejisté favorita zaskočili a sesadili ho z vedoucí příčky tabulky Krajské ligy, kam se posunul Uničov po sobotní výhře v Blansku.

Utkání ovlivnila skutečnost, že předloňského vítěze soutěže postihla řada absencí. „Hlavní problém byl ten, že jsme měli málo hráčů. Nastoupili jsme jen se čtyřmi obránci, z toho jeden byl útočník a jeden junior, který hrál třetí zápas v rozmezí čtyřiadvaceti hodin. V útoku nastoupil také jeden junior. Aby toho nebylo málo, v desáté minutě nám soupeř zranil dalšího hráče. Takže jsme dohrávali jen se čtyřmi beky a osmi útočníky. Postrádal jsem šest zadáků a čtyři forvardy,“ posteskl si boskovický kouč Tomáš Karný.

Na druhou stranu břeclavští Lvi odehráli vydařené střetnutí a potvrdili solidní formu z posledních týdnů. „Jeli jsme do Boskovic s tím, že proti favoritovi nemáme co ztratit. Mohli jsme hrát uvolněněji, ale to vůbec neznamená, že bychom nebojovali. Právě naopak. Dost nám pomohl vydařený začátek druhé třetiny, kdy jsme dali tři rychlé góly. Vyzvednout musím výkon našeho mladého gólmana Michala Martinčíka, který nás hodně podržel,“ uvedl k utkání hrající trenér hostujícího celku Filip Hrbatý, který k výhře přispěl třemi gólovými asistencemi.

ROZHODLY SLEPENÉ GÓLY

Jeho slova potvrdil i domácí lodivod. „Díval jsem se na statistiky a měli jsme osmačtyřicet střel. To se nám nepovede, ani když jsme v plné sestavě. Tlak jsme měli, ale zároveň jsme dělali chyby, které pramenily z únavy a za normálních okolností by se nestaly. Klukům nemůžu nic vytknout, bojovali a makali. Zisk alespoň bodu nebyl daleko. Po první třetině jsme vedli 2:1. Jenže ve druhé části jsme zaspali čtyři minuty a dostali jsme tři branky. Tam se to asi rozhodlo. Sice jsme ještě vyrovnali, ale za pár vteřin jsme obdrželi pátý gól. Pak už jsme to nedohnali, protože kluci toho měli fakt dost,“ poznamenal Karný.

Břeclavští hokejisté prožívají zatím mnohem vydařenější sezonu, než byla ta loňská. „Přišli nějací noví hráči, stmelila se parta. Myslím, že nám pomohlo i to, že všichni museli na začátku zaplatit hráčský příspěvek. Všichni začali poctivě chodit na tréninky, a hned se tak líp nacvičují různé herní situace. Letos bychom chtěli určitě do play-off a pokud možno, tak nejhůř ze šesté příčky,“ prozradil Hrbatý klubové cíle.

Ještě smělejší plány mají Boskovičtí, kteří ze sobotní prohry nedělají žádnou tragédii. „Příští týden se nám vrátí pět hráčů, takže to bude zase o něčem jiném,“ zdůrazňuje Karný.

V příštím kole hostí Břeclav v sobotu od 17 hodin Hodonín, Boskovice se představí o hodinu později v Uherském Hradišti.

Boskovice - Břeclav 5:6

Třetiny: 2:1, 1:3, 2:2. Branky: 6. Stehlík, 17. Sokolík, 32. Štancl, 41. Hasoň, 50. Benýšek – 12. Čápek, 22. Lenkovič, 25, Svoboda, 26. Sedláček, 42. Lenkovič, 47. Gabriška. Rozhodčí: Karpíšek – Paulík, Strýček.