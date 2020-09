Do prvního mistrovského utkání vyjeli Lvi v nové, bílé sadě dresů, kterou tak pokřtili plným bodovým ziskem.

Břeclavanům zatrnulo už po třinácti vteřinách hry, kdy se hosté ujali vedení, pak ale Lvi otočili na 3:1 a po většinu zápasu kontrolovali jeho průběh. „Dnešní zápas nám sedl. Jsem rád, že se nám podařilo Ostroh porazit. Vždy máme vyhrocené zápasy. Je to tím, že se s klukama známe,“ uvedl pro klubový web střelec dvou branek Michal Gabriška.

Břeclav - Uherský Ostroh 7:5

Branky: 19. a 21. Kocúr, 41. a 45. Gabriška, 20. Svoboda, 33. Lenkovič, 52. Sedláček – 49., 55. a 57. Galuška, 1. Flora, 29. Stránský.

"Na zápas jsme se všichni těšili, jednak to byl po dlouhé době opět ostrý zápas a za druhé jsme už konečně chtěli ukázat nové dresy. Trošku mě mrzí že jsme za stavu 7:3 povolili Ostrohu se ještě trochu nadechnout, místo toho abychom přidali ještě dva, tři góly, kdy šancí jsme na to měli dost. Celkově se ale vstup do sezóny povedl a jsem rád, že hned v úvodním zápase, navíc před vlastními fanoušky, bereme tři body, doplnil kapitán Marek Papp.

V dalším kole by se měli břeclavští hokejisté představit v sobotu od 17 hodin ve Velké Bíteši.