Byl soupeř opravdu o ten kousek lepší, nebo Vám ve druhém a třetím zápase chybělo trochu štěstí, aby se série prodloužila?

I když jsme nevyhrály, tak je to obrovský úspěch dostat se do finále nejvyšší soutěže. V prvním zápase jsme daly rychlý gól, ale taky rychlého dostaly. Hrály jsme utkání po delší době, taky gólmanka neměla svůj den. Prostě to nebyl z naší strany dobrý zápas. Musím říct, že ty další dva jsme zvládly velmi dobře a byly jsme lepším týmem. V obou prodlouženích daly ale gól šťastnější soupeřky.

Jedná se o profesionální soutěž. Dala by se její úroveň srovnat například s extraligou dorostu, kterou jste hrávala za Vsetín?

Je to velmi kvalitní ženská soutěž a jsem strašně ráda, že jsem měla možnost si ji vyzkoušet. Ale přece jenom s klukama je to rychlejší a silovější.

Mohla byste nám popsat zázemí klubu?

Máme kolem sebe výborný realizační tým, který se o nás hezky stará. Máme kustody, doktory, fyzioterapeuty, maséry, prostě všechno, co potřebujeme.

Dle zpráv, které se k nám dostaly, jste velmi rychle zapadla do kádru a stala se jeho pevnou součástí. Je zájem ze strany Brynäs IF o vaše další angažmá?

Ano. Jsem moc ráda, že jsem se jim zalíbila a vytvořila pozici na případné další sezony.

V příštím roce skládáte maturitu a zatím to vypadá, že čtvrtý ročník školy dokončíte v České Republice. Pokud ano, uvidíme vás v další sezoně v dresu břeclavských Lvic?

Na rok musím zůstat v Česku kvůli škole. Také doufám, že ohledně pandemie bude u nás už větší klid. Nehodlám dělat nějaké změny, takže ano, měla bych hrát za Lvice.

Nyní se připravujete se seniorskou reprezentací žen na blížící se mistrovství světa v Kanadě. Na poslední přípravné zápasy v Dánsku jste dostala od trenérů volno. Vypadá to tedy, že vaše nominace je velmi reálná?

Myslím si, že mám velkou šanci se prosadit a za to jsem samozřejmě velmi ráda. Cíle týmu jsou určitě co nejvyšší příčky. Myslím, že letos máme velice dobrý kádr, pomohla i změna trenérů, takže uvidíme, jak se nám šampionát vydaří.

JANA VALIŠOVÁ