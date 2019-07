Český výběr do osmnácti let absolvoval před turnajem úspěšnou generálku, když ve Švýcarsku porazil domácí reprezentaci 5:1 a 4:1.

Na turnaji se s nimi Češi utkají v břeclavské skupině opět, dále pak s Kanadou a Finskem. „Je to vrchol sezony, spolu s mistrovstvím světa. V Břeclavi se potkají nejlepší hráči ve své kategorii a takových turnajů moc není. V sezoně se třeba někteří hráči posunou do starších týmů, ale teď uvidíme to nejlepší, co je k dispozici,“ uvedl trenér českého výběru Karel Beran, pro kterého půjde o první velkou akci na lavičce celku U-18.

Před startem samotného turnaje Hlinka Gretzky Cup 2019 se ještě v sobotu 3. srpna uskuteční přátelská utkání některých zúčastněných týmů. Česká republika vyzve v Břeclavi od 18.30 hodin celek USA, předtím si to už od 14.30 rozdají Finové s Běloruskem. Slováci si ve stejný den zahrají v Piešťanech s Kanadou.

Program turnaje

Skupina A (Břeclav) – pondělí 5. srpna 15.30: Finsko – Kanada, 19.00: ČR – Švýcarsko, úterý 6. srpna 15.30: Kanada – Švýcarsko, 19.00: ČR – Finsko, středa 7. srpna 15.30: Švýcarsko – Finsko, 19.00: ČR – Kanada.

Skupina B (Piešťany) – pondělí 5. srpna 15.30: Rusko – USA, 19.00: Slovensko – Švédsko, úterý 6. srpna 15.30: Švédsko – Rusko, 19.00: Slovensko – USA, středa 7. srpna 15.30: USA – Švédsko, 19.00: Slovensko – Rusko.

Vyřazovací část – pátek 9. srpna – 15.30: zápasy o 7. a 5. místo, 19.00: semifinále, sobota 10. srpna 17.00: finále a zápas o 3. místo. (O pořadateli zápasů play-off se rozhodne podle pořadí ve skupinách a výsledků semifinále.)

Nominace českého týmu na Hlinka Gretzky Cup 2019

Brankáři: Jan Bednář (Karlovy Vary), Nick Malík (Třinec), Pavel Čajan (Liberec).

Obránci: Jan Hampl (Liberec), Ondřej Baláž (Litvínov), Dominik Vacík (Mladá Boleslav), Stanislav Svozil (Kometa Brno), Marek Bláha (Sparta Praha), Daniel Malák, Vladimír Kremláček (oba Plzeň), Michal Hrádek (Pardubice).

Útočníci: Štěpán Macháček, Pavel Matěj (oba Třinec), Jan Myšák (Litvínov), Ivan Ivan (Vítkovice), Tomáš Chlubna (Jihlava), Tobiáš Handl (Olomouc), Michal Gut (Chomutov), Michal Simon (Mladá Boleslav), Pavel Novák (České Budějovice), Jakub Malý (Kometa Brno), Jakub Konečný (Sparta Praha), Sebastián Malát (Plzeň), Dominik Binias (Fribourg-Gottéron, Švýcarsko).