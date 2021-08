Do poloviny utkání o páté místo na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup ještě drželi čeští hokejisté krok se Spojenými státy americkými, ale pak se ukázala kvalita zámořského týmu. Ten v Břeclavi jednoznačně přestřílel domácí výběr, zvítězil 6:4 a obsadil pátou pozici.

Česká reprezentace (v bíločerveném) podlehla v utkání o páté místo v Břeclavi výběru USA 4:6. | Foto: Jan Beneš

Na začátku druhé třetiny sice poslal Dominik Petr český výběr do osmnácti let do vedení, jenže ve 28. minutě srovnal Mikey DeAngelo a od té doby vládli Američané. Hattrickem se na jejich výhře nejvýrazněji podílel Cole Knuble, který minutu a půl před koncem utnul domácí snahu o obrat skóre.