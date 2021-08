Medaile se vzdaluje. Osmnáctka prohrála v Břeclavi klíčové drama s Finskem

Velká komplikace v boji o postup do vytouženého semifinále Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi. Česká hokejová reprezentace do osmnácti let ve vyrovnané partii podlehla Finsku 3:4 po nájezdech a k postupu pravděpodobně bude potřebovat porazit ve středečním utkání hraném od sedmi hodin večer favorizované Rusko.

Na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Břeclavi prohrála česká hokejová reprezentace do 18 let s Finskem. | Foto: David Korda

Národní tým v utkání dvakrát prohrával. Na gól Aleksanteri Kaskimäkiho odpověděl na konci druhé třetiny Šimon Slavíček. Zkraje třetí části vrátil Finy do vedení Jani Nyman, jenže o pět minut později srovnal Dominik Rymon. Českou reprezentaci dostal o minutu později na chvíli do vedení útočník Komety Eduard Šalé, jenž proměnil svůj únik. Seveřané našli odpověď v 54. minutě, kdy se podruhé v utkání prosadil Kaskimäki. Utkání dospělo do nájezdů, v nichž se lépe vedlo Finům. Ti mají lepší výchozí pozici. Pokud přemohou outsidera skupiny ze Švýcarska za tři body, musí národní tým porazit favorizované obhájce titulu Rusy.