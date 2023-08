Další výhra. Češi přehráli v Břeclavi i Němce, o semifinále se utkají se Švédy

Po nečekaně jasné pondělní výhře 7:2 nad USA zvládli v úterý večer čeští hokejisté do osmnácti let povinnou jízdu na domácím Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi. Outsidera skupiny A Německo přehráli před 2398 diváky 6:2 a přiblížili se postupu do pátečního semifinále.

Čeští reprezentanti do osmnácti let (v bílém) zvládli i druhé utkání na letošním Hlinka Gretzky Cupu, když přehráli Německo. | Foto: David Korda.