Vaše společnost si vytyčila vysoké cíle, jak je chcete dosáhnout?

Teoretický základ je postavený na metodice USA Hockey. Dále uplatňujeme zkušenosti širokého trenérského týmu i spolupracujících hokejových skautů. Naši trenéři jsou velmi nároční a důslední. U hráčů sledují nejen jejich nasazení ale i jejich mentální přípravu a trénink. Také pracujeme s motivací sportovců tak, aby byl trénink co nejefektivnější. Kdekoliv je to možné využíváme soutěživosti sportovců pro dosažení co nejvyšších výkonů. Snažíme se upravit trénink na míru a hráčům poskytujeme prostřednictvím hodnocení zpětnou vazbu. Nezapomínáme sledovat zámořské i evropské trendy vývoje v ledním hokeji, které obratem aplikujeme do tréninku.

Takže se do vašeho projektu může přihlásit prakticky kdokoliv?

Ano, pořádáme i otevřené kempy, kde se může zapojit každý aktivně hrající hokejista starší deseti let. Dále nabízíme služby pro všechny věkové kategorie, podmínkou je aktivní hráčská kariéra, protože jsou naše služby určeny jen pro profesionální hráče nebo mladé sportovce, kteří se na profesionální kariéru připravují.

Kde se vzala inspirace, která stála za vznikem projektu?

Když jsem byl pracovně v USA a viděl jsem, jak se pracuje v různých sportovních odvětvích, například v americkém fotbalu, uvědomil jsem si, že toto je cesta, po které by se měla naše nově vzniklá firma a značka vydat. Hlavní myšlenka byla upravit a převést projekt do Evropy. To vše bylo hotové v únoru 2020.

Takže vše je inspirováno vašimi zkušenostmi z USA. Jak dlouhou dobu jste vlastně strávil za mořem?

Nejdříve jsem byl třikrát na stáži u týmu Illinois z Chicaga. Poté jsem dostal nabídku působit u týmu celou sezónu jako asistent, rodina však nedostala vízum a nemohla odcestovat za mnou, proto jsem se po pěti měsících vrátil zpět do Česka a po nabídce z Břeclavi jsem se usadil na jihu Moravy.

Jak se na tuto možnost dívají právě skauti z USA?

Když jsem projednal myšlenku uspořádat Player Combine Draft v Evropě s Joshem Ralphem, byl nadšen a vítá možnost vidět na jednom místě více hráčů z různých koutů Evropy v herní konfrontaci s výběrem hráčů z USA a Kanady.

Jaké je personální obsazení týmu kolem Vás?

SCLH je postavená na kolektivu trenérů, skautů a managementu s mezinárodní trenérskou zkušeností a spolupracuje s týmy a skauty jak z Evropy i USA nebo Kanady. Za mentální přípravu a rozvoj hráčů zodpovídá Marek Hostaša, který zastává funkci mentálního trenéra a sportovního analytika. Markovo motto je: nechceme dělat z hokeje vědu, ale všechny vědecké poznatky chceme využít pro co nejefektivnější rozvoj hráče.

Který z hráčů se může zúčastnit hlavní akce neboli draftu?

Aby se hráč dostal na hlavní akci, musí být výkonnostně připravený nebo musí projít přípravnými kempy, kde absolvuje fyzické testy Player Combine na ledě i v tělocvičně, mentální testy a přípravu atd.

Co vlastně znamená označení "Player Combine"?

Je to myšleno ve významu sběru informací o hráči. Jak se chová na tréninku, v zápase, v kabině, při suché přípravě. Nedílnou součástí jsou testy na ledě i v tělocvičně. Takže skauti, kteří bedlivě na celou akci dohlížejí, vidí nejen výkonnostní parametry hráče, ale i ledacos o jeho chování a charakteru. Player Combine je vlajkovou lodí SCLH. Je to projekt, který umožňuje hráčům z Evropy získat zkušenosti se zámořskými trenéry a tréninky, utkat se v zápase samerickým a kanadským týmem nejvyšší úrovně a v neposlední řadě zažít atmosféru draftu.

Jak si má laik představit samotný draft?

Vybraní hráči si poměří síly v utkáních s hráči z USA, Kanady a ostatních zemí Evropy věkové kategorie U-16. Skauti vše sledují a dále mají s hráči konzultace. Poté může nastat výběr do amerických nebo kanadských týmů.

Hlavní akce proběhla poprvé v České republice?

První ročník se měl konat v roce 2020 v Brně. Vše bylo připravené, ale z důvodu celosvětové pandemie akce neproběhla a termínově se přesunula na rok 2021. Zvažujeme, že v případě zájmu mohou proběhnout další ročníky i v zahraničí.

Nejste tak trochu konkurencí pro klubové trenéry?

Ne. Náš program nekonkuruje klubům a nenahrazuje klubové možnosti hokejového rozvoje, ale vhodně je doplňuje a tvoří její nadstavbu. Dá se tak využít jako doplňková příprava nebo příprava na samotnou sezónu.

JANA VALIŠOVÁ