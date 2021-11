Třiapadesát minut vypadalo hokejové derby jednoznačně pro domácí Břeclav. Vedení 4:1 proti SHKM Hodonín ale ztratila a díky dvěma gólům Matěje Charváta a jedné brance Petra Peše a Aleše Dufka hosté otočili utkání ve svůj prospěch na konečných 5:4.

Derby nakonec znovu patřilo favorizovanému Hodonínu, který předvedl velkolepý obrat. | Foto: SHKM Hodonín

„Bylo to velkou bojovností. Kluci se hecnuli, že pořádně zkusí zatlačit, a když se jim ještě podaří jedna nebo dvě branky, tak by to mohlo vyjít a ono se to opravdu povedlo,“ uvedl vedoucí mužstva SHKM Hodonín Jiří Zollpriester.